Поставки газа из России в ЕС могут прекратиться в мае, заявили в Италии
Глава энергослужбы Италии Бессегини: поставки газа из России в ЕС могут прекратиться в мае
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
РИМ, 21 апр – РИА Новости. Поставки природного газа из России в ЕС могут прекратиться в мае, поскольку Брюссель считает, что система оплаты российских энергоносителей в рублях нарушает европейские санкции, считает глава Регулирующей службы по энергетике, сетям и окружающей среде Италии (Arera) Стефано Бессегини.
"В общем это то, чего все ожидают. Думаю, что это действительно может произойти в мае. В этом случае может возникнуть опасность неполного заполнения хранилищ. Нужно посмотреть, что мы можем извлечь из соглашений, которые Италия уже заключила и которые пытается сейчас заключить", - заявил он в интервью, которое в четверг опубликовала газета Corriere della Sera.
В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.
Ранее в апреле Драги побывал с визитом в Алжире, в ходе которого ведущие нефтегазовые компании двух стран заключили соглашение об увеличении поставок голубого топлива на Апеннины, которые в итоге должны вырасти на 9 миллиардов кубометров в год. В настоящее время глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо и министр по экологическому переходу Роберто Чинголани совершают поездку в Анголу и Республику Конго, в ходе которой также обсуждается вопрос об увеличении поставок природного газа.
Бессегини признал, что подобные соглашения не предусматривают немедленного роста объемов импортируемого газа. Говоря о возможных действиях властей в случае прекращения поставок российского газа, он указал, что "мы почти наверняка попадем в чрезвычайный сценарий, и следовательно будет введен протокол, предусматривающий отключения нагрузки". Он пояснил, что в таких случаях речь может идти, например, об ограничении ночного освещения и о некотором снижении температуры в отапливаемых помещениях.
По оценке главы Arera, в случае прекращения поставок российского газа у Италии будет как минимум десять недель для того, чтобы "ввести стратегические резервы и оптимизировать потребление".
Бессегини также отметил, что в ЕС лишь Италия и, возможно, Испания используют газ для производства половины своей электроэнергии. "Немцы широко используют уголь, а также атомную энергию. Но в настоящий момент меня больше беспокоит Франция, потому что там несколько атомных электростанций находятся на ремонте. Франция, которая обычно экспортирует электроэнергию в Италию, в данный момент порой даже импортирует ее у нас", - отметил он.