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"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину - РИА Новости, 21.04.2022
"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 57,3 миллиона кубометров на 21 апреля, сообщила... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:06
2022-04-21T10:06
2022-04-21T10:06
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украина
европа
газпром
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 57,3 миллиона кубометров на 21 апреля, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 57,3 миллиона кубических метров на 21 апреля", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объему уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европа, газпром, россия
"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину — 57,3 миллиона кубометров