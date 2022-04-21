https://ria.ru/20220421/gaz-1784630736.html

Заявки на транзит газа через Украину остаются вдвое ниже брони "Газпрома"

Заявки на транзит газа через Украину остаются вдвое ниже брони "Газпрома" - РИА Новости, 21.04.2022

Заявки на транзит газа через Украину остаются вдвое ниже брони "Газпрома"

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в четверг, как ожидается, останется вдвое мощностей этого маршрута, забронированных... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:11

2022-04-21T09:11

2022-04-21T09:11

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

европа

украина

россия

газпром

северный поток

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в четверг, как ожидается, останется вдвое мощностей этого маршрута, забронированных "Газпромом" по контрактным обязательствам, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТС).Так, заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 21 апреля составляют 57,2 миллионов кубометров. Это почти вдвое ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).Украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, незначительно снижаясь лишь пару дней в марте. Однако в апреле с приходом тёплой погоды в Европу он вновь уменьшился, а с 16 апреля упал в два раза по отношению к контрактному максимуму.Это, однако, не говорит о нарушении транзитного договора, в котором заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.Вместе с тем газопровод "Ямал – Европа", один из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остаётся невостребованным компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне 170 миллионов кубометров в сутки.Эксперты пока не видят необычной динамики в общем снижении экспорта газа "Газпрома" в Европу в апреле по сравнению с мартом: влияет как сезонный фактор, так и диспаритет цен со спотовыми поставками сжиженного природного газа (СПГ).

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россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, европа, украина, россия, газпром, северный поток