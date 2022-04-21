https://ria.ru/20220421/gaz-1784629351.html

Турция вложит почти десять миллиардов долларов в добычу газа в Черном море

Турция вложит почти десять миллиардов долларов в добычу газа в Черном море - РИА Новости, 21.04.2022

Турция вложит почти десять миллиардов долларов в добычу газа в Черном море

Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщила в четверг газета... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:02

2022-04-21T09:02

2022-04-21T09:02

экономика

турция

черное море

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АНКАРА, 21 апр – РИА Новости. Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщила в четверг газета "Сабах"."Согласно последним новостям, есть суперстимул для добычи черноморского газа. 540 миллиардов кубометров природного газа, определенные национальным разведочным флотом Турции, будут доступны общественности в 2023 году. Сегодня Турция расширяет свой флот буровых судов. Пока продолжаются поиски, предпринимаются усилия, чтобы в 2023 году гражданам было доступно 540 миллиардов кубометров природного газа", - пишет газета.По данным издания, постановлением президента Турции Тайипа Эрдогана месторождение природного газа Зонгулдак Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи."Инвестиции в размере 145 миллиардов лир (почти 10 миллиардов долларов) будут направлены на добычу и использование 540 миллиардов кубометров природного газа в Черном море", - сообщила газета.

https://ria.ru/20220421/gaz-1784618965.html

турция

черное море

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, турция, черное море