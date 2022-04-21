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Турция вложит почти десять миллиардов долларов в добычу газа в Черном море - РИА Новости, 21.04.2022
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Турция вложит почти десять миллиардов долларов в добычу газа в Черном море
Турция вложит почти десять миллиардов долларов в добычу газа в Черном море - РИА Новости, 21.04.2022
Турция вложит почти десять миллиардов долларов в добычу газа в Черном море
Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщила в четверг газета... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:02
2022-04-21T09:02
экономика
турция
черное море
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АНКАРА, 21 апр – РИА Новости. Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщила в четверг газета "Сабах"."Согласно последним новостям, есть суперстимул для добычи черноморского газа. 540 миллиардов кубометров природного газа, определенные национальным разведочным флотом Турции, будут доступны общественности в 2023 году. Сегодня Турция расширяет свой флот буровых судов. Пока продолжаются поиски, предпринимаются усилия, чтобы в 2023 году гражданам было доступно 540 миллиардов кубометров природного газа", - пишет газета.По данным издания, постановлением президента Турции Тайипа Эрдогана месторождение природного газа Зонгулдак Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи."Инвестиции в размере 145 миллиардов лир (почти 10 миллиардов долларов) будут направлены на добычу и использование 540 миллиардов кубометров природного газа в Черном море", - сообщила газета.
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экономика, турция, черное море
09:02 21.04.2022
 
Турция вложит почти десять миллиардов долларов в добычу газа в Черном море

"Сабах": Турция вложит почти десять миллиардов долларов в добычу газа в Черном море

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АНКАРА, 21 апр – РИА Новости. Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщила в четверг газета "Сабах".
"Согласно последним новостям, есть суперстимул для добычи черноморского газа. 540 миллиардов кубометров природного газа, определенные национальным разведочным флотом Турции, будут доступны общественности в 2023 году. Сегодня Турция расширяет свой флот буровых судов. Пока продолжаются поиски, предпринимаются усилия, чтобы в 2023 году гражданам было доступно 540 миллиардов кубометров природного газа", - пишет газета.
По данным издания, постановлением президента Турции Тайипа Эрдогана месторождение природного газа Зонгулдак Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи.
"Инвестиции в размере 145 миллиардов лир (почти 10 миллиардов долларов) будут направлены на добычу и использование 540 миллиардов кубометров природного газа в Черном море", - сообщила газета.
Газовое хранилище, Германия - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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ЭкономикаТурцияЧерное море
 
 
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