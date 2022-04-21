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Минфин ФРГ вновь заявил, что компании не должны платить за газ в рублях - РИА Новости, 21.04.2022
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Минфин ФРГ вновь заявил, что компании не должны платить за газ в рублях
Минфин ФРГ вновь заявил, что компании не должны платить за газ в рублях - РИА Новости, 21.04.2022
Минфин ФРГ вновь заявил, что компании не должны платить за газ в рублях
Глава Минфина Германии Кристиан Линднер вновь заявил, что покупающие российский газ компании не должны открывать счета в рублях, чтобы за него заплатить. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T04:53
2022-04-21T05:47
россия
германия
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Минфина Германии Кристиан Линднер вновь заявил, что покупающие российский газ компании не должны открывать счета в рублях, чтобы за него заплатить.Министр добавил, что Германия и ее союзники готовы ввести дальнейшие санкции против России. Однако он не ответил на вопрос, следует ли включать эмбарго на нефть в следующий пакет санкций, сославшись на текущие дискуссии между членами ЕС."Мы должны учесть, какие санкции ударят по военному бюджету (президента РФ Владимира) Путина, а какие санкции в краткосрочной перспективе нанесут нам больше урона, чем ему", - сказал Линднер.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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россия, германия, евросоюз, экономика
04:53 21.04.2022 (обновлено: 05:47 21.04.2022)
 
Минфин ФРГ вновь заявил, что компании не должны платить за газ в рублях

Глава Минфина ФРГ Линднер вновь заявил, что компании не должны платить за газ в рублях

© REUTERS / Fabian BimmerГазовое хранилище, Германия
Газовое хранилище, Германия - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газовое хранилище, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Минфина Германии Кристиан Линднер вновь заявил, что покупающие российский газ компании не должны открывать счета в рублях, чтобы за него заплатить.
"Контракты есть контракты. Контракты (заключены) на основе долларов и евро, поэтому компании частного сектора должны платить долларами или евро", - сказал Линднер в интервью телеканалу Bloomberg TV.
Министр добавил, что Германия и ее союзники готовы ввести дальнейшие санкции против России. Однако он не ответил на вопрос, следует ли включать эмбарго на нефть в следующий пакет санкций, сославшись на текущие дискуссии между членами ЕС.
"Мы должны учесть, какие санкции ударят по военному бюджету (президента РФ Владимира) Путина, а какие санкции в краткосрочной перспективе нанесут нам больше урона, чем ему", - сказал Линднер.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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