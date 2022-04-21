https://ria.ru/20220421/gaz-1784618965.html

Минфин ФРГ вновь заявил, что компании не должны платить за газ в рублях

Минфин ФРГ вновь заявил, что компании не должны платить за газ в рублях - РИА Новости, 21.04.2022

Минфин ФРГ вновь заявил, что компании не должны платить за газ в рублях

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер вновь заявил, что покупающие российский газ компании не должны открывать счета в рублях, чтобы за него заплатить. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T04:53

2022-04-21T04:53

2022-04-21T05:47

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германия

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Минфина Германии Кристиан Линднер вновь заявил, что покупающие российский газ компании не должны открывать счета в рублях, чтобы за него заплатить.Министр добавил, что Германия и ее союзники готовы ввести дальнейшие санкции против России. Однако он не ответил на вопрос, следует ли включать эмбарго на нефть в следующий пакет санкций, сославшись на текущие дискуссии между членами ЕС."Мы должны учесть, какие санкции ударят по военному бюджету (президента РФ Владимира) Путина, а какие санкции в краткосрочной перспективе нанесут нам больше урона, чем ему", - сказал Линднер.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/italiya-1784454834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, германия, евросоюз, экономика