https://ria.ru/20220421/gaiti-1784617974.html

СМИ: в Гаити при аварийной посадке самолета на шоссе погибли шесть человек

СМИ: в Гаити при аварийной посадке самолета на шоссе погибли шесть человек - РИА Новости, 21.04.2022

СМИ: в Гаити при аварийной посадке самолета на шоссе погибли шесть человек

Легкий самолет Cessna совершил вынужденную посадку на шоссе в коммуне Карфур к югу от столицы Гаити и столкнулся с автомобилями, по предварительной информации,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T04:00

2022-04-21T04:00

2022-04-21T04:01

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гаити

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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Легкий самолет Cessna совершил вынужденную посадку на шоссе в коммуне Карфур к югу от столицы Гаити и столкнулся с автомобилями, по предварительной информации, погибли шесть человек, сообщило издание Nouvelliste.Национальное управление гражданской авиации OFNAC сообщило, что модель потерпевшего крушение самолета - Cessna 207. По информации СМИ, при посадке на шоссе Рэль он столкнулся с автобусом и опрокинул грузовик.Премьер страны Ариэль Анри выразил соболезнования жертвам аварии и распорядился расследовать происшествие.

https://ria.ru/20220420/samolet-1784462938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, гаити