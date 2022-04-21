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СМИ: в Гаити при аварийной посадке самолета на шоссе погибли шесть человек - РИА Новости, 21.04.2022
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СМИ: в Гаити при аварийной посадке самолета на шоссе погибли шесть человек
СМИ: в Гаити при аварийной посадке самолета на шоссе погибли шесть человек - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ: в Гаити при аварийной посадке самолета на шоссе погибли шесть человек
Легкий самолет Cessna совершил вынужденную посадку на шоссе в коммуне Карфур к югу от столицы Гаити и столкнулся с автомобилями, по предварительной информации,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T04:00
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в мире
гаити
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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Легкий самолет Cessna совершил вынужденную посадку на шоссе в коммуне Карфур к югу от столицы Гаити и столкнулся с автомобилями, по предварительной информации, погибли шесть человек, сообщило издание Nouvelliste.Национальное управление гражданской авиации OFNAC сообщило, что модель потерпевшего крушение самолета - Cessna 207. По информации СМИ, при посадке на шоссе Рэль он столкнулся с автобусом и опрокинул грузовик.Премьер страны Ариэль Анри выразил соболезнования жертвам аварии и распорядился расследовать происшествие.
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в мире, гаити
04:00 21.04.2022 (обновлено: 04:01 21.04.2022)
 
СМИ: в Гаити при аварийной посадке самолета на шоссе погибли шесть человек

Nouvelliste: в Гаити при аварийной посадке самолета Cessna на шоссе погибли шесть человек

CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172Самолет Cessna
Самолет Cessna - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172
Самолет Cessna. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Легкий самолет Cessna совершил вынужденную посадку на шоссе в коммуне Карфур к югу от столицы Гаити и столкнулся с автомобилями, по предварительной информации, погибли шесть человек, сообщило издание Nouvelliste.
"Самолет столкнулся с транспортными средствами на дороге. По первоначальным оценкам, число погибших составляет шесть человек", — говорится в материале на сайте издания.
Национальное управление гражданской авиации OFNAC сообщило, что модель потерпевшего крушение самолета - Cessna 207. По информации СМИ, при посадке на шоссе Рэль он столкнулся с автобусом и опрокинул грузовик.
Премьер страны Ариэль Анри выразил соболезнования жертвам аварии и распорядился расследовать происшествие.
Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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