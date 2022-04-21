https://ria.ru/20220421/gaiti-1784617974.html
СМИ: в Гаити при аварийной посадке самолета на шоссе погибли шесть человек
СМИ: в Гаити при аварийной посадке самолета на шоссе погибли шесть человек - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ: в Гаити при аварийной посадке самолета на шоссе погибли шесть человек
Легкий самолет Cessna совершил вынужденную посадку на шоссе в коммуне Карфур к югу от столицы Гаити и столкнулся с автомобилями, по предварительной информации,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T04:00
2022-04-21T04:00
2022-04-21T04:01
в мире
гаити
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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Легкий самолет Cessna совершил вынужденную посадку на шоссе в коммуне Карфур к югу от столицы Гаити и столкнулся с автомобилями, по предварительной информации, погибли шесть человек, сообщило издание Nouvelliste.Национальное управление гражданской авиации OFNAC сообщило, что модель потерпевшего крушение самолета - Cessna 207. По информации СМИ, при посадке на шоссе Рэль он столкнулся с автобусом и опрокинул грузовик.Премьер страны Ариэль Анри выразил соболезнования жертвам аварии и распорядился расследовать происшествие.
https://ria.ru/20220420/samolet-1784462938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаити
04:00 21.04.2022 (обновлено: 04:01 21.04.2022)
СМИ: в Гаити при аварийной посадке самолета на шоссе погибли шесть человек
Nouvelliste: в Гаити при аварийной посадке самолета Cessna на шоссе погибли шесть человек