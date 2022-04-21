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В G20 нет достаточной поддержки для исключения России, заявили в США - РИА Новости, 21.04.2022
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В G20 нет достаточной поддержки для исключения России, заявили в США
В G20 нет достаточной поддержки для исключения России, заявили в США - РИА Новости, 21.04.2022
В G20 нет достаточной поддержки для исключения России, заявили в США
Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что идея исключения России из G20 не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств-членов... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:42
2022-04-21T18:47
россия
в мире
большая двадцатка
саммит g20
сша
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что идея исключения России из G20 не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств-членов форума."Для отстранения страны от любого участия требуется высокий уровень согласия во многих форумах, включая G20. И там не было такого уровня согласия", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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россия, в мире, большая двадцатка, саммит g20, сша, министерство финансов сша
18:42 21.04.2022 (обновлено: 18:47 21.04.2022)
 
В G20 нет достаточной поддержки для исключения России, заявили в США

Глава Минфина США Йеллен: в G20 нет достаточной поддержки для исключения России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип G20
Логотип G20 - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что идея исключения России из G20 не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств-членов форума.
"Для отстранения страны от любого участия требуется высокий уровень согласия во многих форумах, включая G20. И там не было такого уровня согласия", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Сюнъити Судзуки - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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РоссияВ миреБольшая двадцаткаСаммит G20СШАМинистерство финансов США
 
 
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