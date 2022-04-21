https://ria.ru/20220421/g20-1784779950.html
В G20 нет достаточной поддержки для исключения России, заявили в США
В G20 нет достаточной поддержки для исключения России, заявили в США - РИА Новости, 21.04.2022
В G20 нет достаточной поддержки для исключения России, заявили в США
Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что идея исключения России из G20 не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств-членов... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:42
2022-04-21T18:42
2022-04-21T18:47
россия
в мире
большая двадцатка
саммит g20
сша
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что идея исключения России из G20 не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств-членов форума."Для отстранения страны от любого участия требуется высокий уровень согласия во многих форумах, включая G20. И там не было такого уровня согласия", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, большая двадцатка, саммит g20, сша, министерство финансов сша
18:42 21.04.2022 (обновлено: 18:47 21.04.2022)
В G20 нет достаточной поддержки для исключения России, заявили в США
Глава Минфина США Йеллен: в G20 нет достаточной поддержки для исключения России