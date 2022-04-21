https://ria.ru/20220421/g20-1784779950.html

В G20 нет достаточной поддержки для исключения России, заявили в США

В G20 нет достаточной поддержки для исключения России, заявили в США - РИА Новости, 21.04.2022

В G20 нет достаточной поддержки для исключения России, заявили в США

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что идея исключения России из G20 не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств-членов... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:42

2022-04-21T18:42

2022-04-21T18:47

россия

в мире

большая двадцатка

саммит g20

сша

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что идея исключения России из G20 не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств-членов форума."Для отстранения страны от любого участия требуется высокий уровень согласия во многих форумах, включая G20. И там не было такого уровня согласия", - сказала она в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20220421/sudzuki-1784631951.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, большая двадцатка, саммит g20, сша, министерство финансов сша