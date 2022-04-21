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В России отменили пограничный контроль фур с товарами первой необходимости - РИА Новости, 21.04.2022
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В России отменили пограничный контроль фур с товарами первой необходимости
В России отменили пограничный контроль фур с товарами первой необходимости - РИА Новости, 21.04.2022
В России отменили пограничный контроль фур с товарами первой необходимости
Правительство РФ до 1 сентября отменяет весовой и габаритный контроль для фур, которые ввозят в Россию товары первой необходимости, заявил премьер-министр... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:49
2022-04-21T13:55
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство РФ до 1 сентября отменяет весовой и габаритный контроль для фур, которые ввозят в Россию товары первой необходимости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня в условиях внешнего давления нужно обеспечить беспрепятственный ввоз в нашу страны социально значимой продукции. До 1 сентября на границе будет отменен весовой и габаритный контроль для фур в случае, если они доставляют продовольственные или непродовольственные товары первой необходимости", - сказал он на заседании кабмина в четверг.
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экономика, россия, михаил мишустин
13:49 21.04.2022 (обновлено: 13:55 21.04.2022)
 
В России отменили пограничный контроль фур с товарами первой необходимости

Пограничный контроль фур с товарами первой необходимости отменили до 1 сентября

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий пограничного управления ФСБ России
Военнослужащий пограничного управления ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащий пограничного управления ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство РФ до 1 сентября отменяет весовой и габаритный контроль для фур, которые ввозят в Россию товары первой необходимости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня в условиях внешнего давления нужно обеспечить беспрепятственный ввоз в нашу страны социально значимой продукции. До 1 сентября на границе будет отменен весовой и габаритный контроль для фур в случае, если они доставляют продовольственные или непродовольственные товары первой необходимости", - сказал он на заседании кабмина в четверг.
Мужчина в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
12:01
Ассортимент продуктов из-за санкций не уменьшится, заявили в Минпромторге
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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