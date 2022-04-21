https://ria.ru/20220421/fura-1784702741.html

В России отменили пограничный контроль фур с товарами первой необходимости

В России отменили пограничный контроль фур с товарами первой необходимости - РИА Новости, 21.04.2022

В России отменили пограничный контроль фур с товарами первой необходимости

Правительство РФ до 1 сентября отменяет весовой и габаритный контроль для фур, которые ввозят в Россию товары первой необходимости, заявил премьер-министр... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:49

2022-04-21T13:49

2022-04-21T13:55

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство РФ до 1 сентября отменяет весовой и габаритный контроль для фур, которые ввозят в Россию товары первой необходимости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня в условиях внешнего давления нужно обеспечить беспрепятственный ввоз в нашу страны социально значимой продукции. До 1 сентября на границе будет отменен весовой и габаритный контроль для фур в случае, если они доставляют продовольственные или непродовольственные товары первой необходимости", - сказал он на заседании кабмина в четверг.

https://ria.ru/20220421/assortiment-1784669754.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин