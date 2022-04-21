https://ria.ru/20220421/fura-1784702741.html
В России отменили пограничный контроль фур с товарами первой необходимости
В России отменили пограничный контроль фур с товарами первой необходимости - РИА Новости, 21.04.2022
В России отменили пограничный контроль фур с товарами первой необходимости
Правительство РФ до 1 сентября отменяет весовой и габаритный контроль для фур, которые ввозят в Россию товары первой необходимости, заявил премьер-министр... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:49
2022-04-21T13:49
2022-04-21T13:55
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство РФ до 1 сентября отменяет весовой и габаритный контроль для фур, которые ввозят в Россию товары первой необходимости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня в условиях внешнего давления нужно обеспечить беспрепятственный ввоз в нашу страны социально значимой продукции. До 1 сентября на границе будет отменен весовой и габаритный контроль для фур в случае, если они доставляют продовольственные или непродовольственные товары первой необходимости", - сказал он на заседании кабмина в четверг.
https://ria.ru/20220421/assortiment-1784669754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
13:49 21.04.2022 (обновлено: 13:55 21.04.2022)
В России отменили пограничный контроль фур с товарами первой необходимости
Пограничный контроль фур с товарами первой необходимости отменили до 1 сентября