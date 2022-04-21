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Макрон и Ле Пен разошлись в вопросе пенсионного возраста во Франции - РИА Новости, 21.04.2022
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Макрон и Ле Пен разошлись в вопросе пенсионного возраста во Франции
Макрон и Ле Пен разошлись в вопросе пенсионного возраста во Франции - РИА Новости, 21.04.2022
Макрон и Ле Пен разошлись в вопросе пенсионного возраста во Франции
Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен разошлись во мнениях по вопросу пенсионного возраста: действующий лидер предлагает повысить... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T08:59
2022-04-21T08:59
в мире
эммануэль макрон
франция
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен разошлись во мнениях по вопросу пенсионного возраста: действующий лидер предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет, его соперница предлагает выходить на пенсию в 60-62 года."Я хочу предложить прогрессивную систему. Те, кто начал работать в возрасте до 20 лет, смогут выходить на пенсию в 60", - заявила Ле Пен в ходе телевизионных дебатов с Макроном.Остальные же люди, по ее мнению, смогут выходить на пенсию с 62 лет."Выход на пенсию в 65 лет (как предлагает Макрон - ред.) - абсолютно невыносимая несправедливость", - подчеркнула кандидат.В свою очередь, Макрон настаивает на повышении пенсионного возраста с 62 до 65 лет."Вы предлагаете одинаковый пенсионный возраст для тех, кто никогда не работал, и для тех, у кого была трудовая жизнь... Мне не нужен проект, который ослабляет пенсионную систему", - ответил он.Среди самых громких неудавшихся планов действующего президента Франции Эммануэля Макрона – нереализованная универсальная пенсионная система. Предполагалось, что такую систему удастся внедрить с помощью пенсионной реформы. Однако эта реформа, из-за которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, лишаются ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию, спровоцировала во Франции масштабные протесты и забастовки. Крупные демонстрации продолжались с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Во время пандемии Макрон заявил, что реализация всех реформ, в том числе пенсионной, будет приостановлена. Позднее он сказал, что пенсионную реформу придется отложить, так как "для ее проведения не созданы подходящие условия".Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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в мире, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022, марин ле пен
08:59 21.04.2022
 
Макрон и Ле Пен разошлись в вопросе пенсионного возраста во Франции

Кандидаты в президенты Франции Макрон и Ле Пен не сошлись по вопросу пенсионного возраста

© REUTERS / Pascal RossignolРезультаты первого тура президентских выборов во Франции
Результаты первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Результаты первого тура президентских выборов во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен разошлись во мнениях по вопросу пенсионного возраста: действующий лидер предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет, его соперница предлагает выходить на пенсию в 60-62 года.
"Я хочу предложить прогрессивную систему. Те, кто начал работать в возрасте до 20 лет, смогут выходить на пенсию в 60", - заявила Ле Пен в ходе телевизионных дебатов с Макроном.
Остальные же люди, по ее мнению, смогут выходить на пенсию с 62 лет.
"Выход на пенсию в 65 лет (как предлагает Макрон - ред.) - абсолютно невыносимая несправедливость", - подчеркнула кандидат.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 23:18
Макрон назвал идею Ле Пен по выходу Франции с энергорынка ЕС ошибкой
В свою очередь, Макрон настаивает на повышении пенсионного возраста с 62 до 65 лет.
"Вы предлагаете одинаковый пенсионный возраст для тех, кто никогда не работал, и для тех, у кого была трудовая жизнь... Мне не нужен проект, который ослабляет пенсионную систему", - ответил он.
Среди самых громких неудавшихся планов действующего президента Франции Эммануэля Макрона – нереализованная универсальная пенсионная система. Предполагалось, что такую систему удастся внедрить с помощью пенсионной реформы. Однако эта реформа, из-за которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, лишаются ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию, спровоцировала во Франции масштабные протесты и забастовки. Крупные демонстрации продолжались с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Во время пандемии Макрон заявил, что реализация всех реформ, в том числе пенсионной, будет приостановлена. Позднее он сказал, что пенсионную реформу придется отложить, так как "для ее проведения не созданы подходящие условия".
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Президент Франции и кандидат от La Republique en Marche (LREM) на переизбрание Эммануэль Макрон во время предвыборного митинга в Марселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 08:00
Брюссель выбирает французам Макрона
 
В миреЭммануэль МакронФранцияВыборы президента Франции — 2022Марин Ле Пен
 
 
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