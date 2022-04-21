https://ria.ru/20220421/frantsiya-1784628755.html
Макрон и Ле Пен разошлись в вопросе пенсионного возраста во Франции
Макрон и Ле Пен разошлись в вопросе пенсионного возраста во Франции - РИА Новости, 21.04.2022
Макрон и Ле Пен разошлись в вопросе пенсионного возраста во Франции
Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен разошлись во мнениях по вопросу пенсионного возраста: действующий лидер предлагает повысить... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T08:59
2022-04-21T08:59
2022-04-21T08:59
в мире
эммануэль макрон
франция
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен разошлись во мнениях по вопросу пенсионного возраста: действующий лидер предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет, его соперница предлагает выходить на пенсию в 60-62 года."Я хочу предложить прогрессивную систему. Те, кто начал работать в возрасте до 20 лет, смогут выходить на пенсию в 60", - заявила Ле Пен в ходе телевизионных дебатов с Макроном.Остальные же люди, по ее мнению, смогут выходить на пенсию с 62 лет."Выход на пенсию в 65 лет (как предлагает Макрон - ред.) - абсолютно невыносимая несправедливость", - подчеркнула кандидат.В свою очередь, Макрон настаивает на повышении пенсионного возраста с 62 до 65 лет."Вы предлагаете одинаковый пенсионный возраст для тех, кто никогда не работал, и для тех, у кого была трудовая жизнь... Мне не нужен проект, который ослабляет пенсионную систему", - ответил он.Среди самых громких неудавшихся планов действующего президента Франции Эммануэля Макрона – нереализованная универсальная пенсионная система. Предполагалось, что такую систему удастся внедрить с помощью пенсионной реформы. Однако эта реформа, из-за которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, лишаются ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию, спровоцировала во Франции масштабные протесты и забастовки. Крупные демонстрации продолжались с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Во время пандемии Макрон заявил, что реализация всех реформ, в том числе пенсионной, будет приостановлена. Позднее он сказал, что пенсионную реформу придется отложить, так как "для ее проведения не созданы подходящие условия".Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784606850.html
https://ria.ru/20220419/vybory-1784188998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022, марин ле пен
Макрон и Ле Пен разошлись в вопросе пенсионного возраста во Франции
Кандидаты в президенты Франции Макрон и Ле Пен не сошлись по вопросу пенсионного возраста
ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен разошлись во мнениях по вопросу пенсионного возраста: действующий лидер предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет, его соперница предлагает выходить на пенсию в 60-62 года.
"Я хочу предложить прогрессивную систему. Те, кто начал работать в возрасте до 20 лет, смогут выходить на пенсию в 60", - заявила Ле Пен в ходе телевизионных дебатов с Макроном.
Остальные же люди, по ее мнению, смогут выходить на пенсию с 62 лет.
"Выход на пенсию в 65 лет (как предлагает Макрон - ред.) - абсолютно невыносимая несправедливость", - подчеркнула кандидат.
В свою очередь, Макрон настаивает на повышении пенсионного возраста с 62 до 65 лет.
"Вы предлагаете одинаковый пенсионный возраст для тех, кто никогда не работал, и для тех, у кого была трудовая жизнь... Мне не нужен проект, который ослабляет пенсионную систему", - ответил он.
Среди самых громких неудавшихся планов действующего президента Франции Эммануэля Макрона
– нереализованная универсальная пенсионная система. Предполагалось, что такую систему удастся внедрить с помощью пенсионной реформы. Однако эта реформа, из-за которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, лишаются ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию, спровоцировала во Франции масштабные протесты и забастовки. Крупные демонстрации продолжались с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Во время пандемии Макрон заявил, что реализация всех реформ, в том числе пенсионной, будет приостановлена. Позднее он сказал, что пенсионную реформу придется отложить, так как "для ее проведения не созданы подходящие условия".
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.