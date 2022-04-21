https://ria.ru/20220421/flag-1784620684.html

В селе Казачьи Лагеря под Херсоном водрузили российский флаг

В селе Казачьи Лагеря под Херсоном водрузили российский флаг - РИА Новости, 21.04.2022

В селе Казачьи Лагеря под Херсоном водрузили российский флаг

В селе Казачьи Лагеря в Херсонской области сняли со здания местной администрации украинский флаг и водрузили вместо него российский, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T06:06

2022-04-21T06:06

2022-04-21T09:10

в мире

россия

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784630095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6367572575be4b3ec7fa7d9d7245c21b.jpg

КАЗАЧЬИ ЛАГЕРЯ (Херсонская область), 21 апр – РИА Новости. В селе Казачьи Лагеря в Херсонской области сняли со здания местной администрации украинский флаг и водрузили вместо него российский, передает корреспондент РИА Новости.Это произошло во время рейда российских силовиков по выявлению украинских диверсантов.Рядом со зданием администрации на площади расположен мемориал в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, он находится в нормальном состоянии.Село Казачьи Лагеря находится примерно в 40 километрах к юго-востоку от Херсона, на левом берегу Днепра.Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, российские силовики в Казачьих Лагерях в ходе рейда обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Как пояснил РИА Новости сотрудник российских силовых структур, рейд проводили в целях поиска диверсионно-разведывательных групп и общей демилитаризации.Российские войска вошли в Херсон 24 февраля, со 2 марта город находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Сейчас российские военные контролируют и Херсонскую область.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784616924.html

https://ria.ru/20220421/doroga-1784619457.html

россия

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В селе Казачьи Лагеря Херсонской области водрузили российский флаг В селе Казачьи Лагеря Херсонской области сняли с администрации украинский флаг и водрузили вместо него российский. 2022-04-21T06:06 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, херсон