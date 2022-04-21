https://ria.ru/20220421/filippiny-1784620048.html

Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек

Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек - РИА Новости, 21.04.2022

Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек

Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины 10-12 апреля, возросло до 224, более 2 миллионов человек пострадали от стихии,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T05:46

2022-04-21T05:46

2022-04-21T05:46

в мире

филиппины

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины 10-12 апреля, возросло до 224, более 2 миллионов человек пострадали от стихии, следует из отчета Национального совета Филиппин по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий.Ранее совет сообщал о 175 жертвах.Согласно отчету совета, 2 081 011 человек пострадали в результате тропического шторма, стихия вынудила более 175 тысяч человек покинуть свои дома. При этом 76 населенных пунктов испытывают перебои с электроснабжением.

https://ria.ru/20220419/zemletryasenie-1784214211.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, филиппины