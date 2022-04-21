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Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек - РИА Новости, 21.04.2022
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Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек - РИА Новости, 21.04.2022
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек
Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины 10-12 апреля, возросло до 224, более 2 миллионов человек пострадали от стихии,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T05:46
2022-04-21T05:46
в мире
филиппины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины 10-12 апреля, возросло до 224, более 2 миллионов человек пострадали от стихии, следует из отчета Национального совета Филиппин по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий.Ранее совет сообщал о 175 жертвах.Согласно отчету совета, 2 081 011 человек пострадали в результате тропического шторма, стихия вынудила более 175 тысяч человек покинуть свои дома. При этом 76 населенных пунктов испытывают перебои с электроснабжением.
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в мире, филиппины
05:46 21.04.2022
 
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек

Число погибших из-за тропического шторма "Агатон" на Филиппинах выросло до 224 человек

© AP Photo / Aaron FavilaЗатопленная дорога после тропического шторма, Филиппины
Затопленная дорога после тропического шторма, Филиппины - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Затопленная дорога после тропического шторма, Филиппины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины 10-12 апреля, возросло до 224, более 2 миллионов человек пострадали от стихии, следует из отчета Национального совета Филиппин по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий.
Ранее совет сообщал о 175 жертвах.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 05:11
У побережья Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
Согласно отчету совета, 2 081 011 человек пострадали в результате тропического шторма, стихия вынудила более 175 тысяч человек покинуть свои дома. При этом 76 населенных пунктов испытывают перебои с электроснабжением.
 
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