https://ria.ru/20220421/filippiny-1784620048.html
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек - РИА Новости, 21.04.2022
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек
Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины 10-12 апреля, возросло до 224, более 2 миллионов человек пострадали от стихии,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T05:46
2022-04-21T05:46
2022-04-21T05:46
в мире
филиппины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582135769_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_dad328a9994989bfc70cc538481d36d5.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины 10-12 апреля, возросло до 224, более 2 миллионов человек пострадали от стихии, следует из отчета Национального совета Филиппин по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий.Ранее совет сообщал о 175 жертвах.Согласно отчету совета, 2 081 011 человек пострадали в результате тропического шторма, стихия вынудила более 175 тысяч человек покинуть свои дома. При этом 76 населенных пунктов испытывают перебои с электроснабжением.
https://ria.ru/20220419/zemletryasenie-1784214211.html
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582135769_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0d5579753921bdf31701fc44de6b149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек
Число погибших из-за тропического шторма "Агатон" на Филиппинах выросло до 224 человек