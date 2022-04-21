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Житель Иркутска, ставший жертвой фейка украинских СМИ, хочет подать в суд

Житель Иркутска, ставший жертвой фейка украинских СМИ, хочет подать в суд - РИА Новости, 21.04.2022

Житель Иркутска, ставший жертвой фейка украинских СМИ, хочет подать в суд

Иркутянин Игорь Тимошевский, которого после провокации в Буче украинские СМИ обвинили в причастности к "преступлениям", заявил РИА Новости, что намерен довести... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:51

2022-04-21T15:51

2022-04-21T16:01

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ИРКУТСК, 21 апр – РИА Новости. Иркутянин Игорь Тимошевский, которого после провокации в Буче украинские СМИ обвинили в причастности к "преступлениям", заявил РИА Новости, что намерен довести дело до суда, защищая свою репутацию.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией".Журналисты украинского издания "Новое время" обвинили Тимошевского в причастности к "преступлениям" против мирных жителей в Буче. Они нашли в соцсетях его старые армейские снимки, сделали к ним фейковые подписи и разместили на своем канале. Об этом Игорь узнал 18 апреля от одного из друзей. После этого иркутянин через электронную почту обратился к создателям фейка с требованием убрать недостоверную информацию из публичного поля, указав, что никогда "не был на Украине". В ответ от издания ему пришло сообщение: "Не на Украине, а в Украине". Дальше посыпались угрозы ему и близким, а также приглашения за долларовые вознаграждения поучаствовать в террористических актах на территории ДНР и ЛНР. Тогда Игорь обратился в полицию и к уполномоченному по правам человека в Иркутской области."Службу по контракту на Дальнем Востоке я завершил в 2019 году. Отслужил три года. Вернулся в Иркутск. Работаю в торговой компании руководителем отдела, заочно учусь в техническом университете. Когда есть свободное время, организую свадьбы и праздники – это мое хобби. Никакого отношения ни к политике, ни к военному делу я не имею", - рассказал Игорь.Он отметил, что до этой истории не очень верил в целесообразность спецоперации на Украине. "Теперь я понимаю, что другого варианта прекратить эту ложь против нашей страны, против таких же простых людей, как я, просто нет… У меня в планах довести все это до суда и постараться привлечь к этой истории как можно больше внимания и властей, и СМИ, а также дать ей огласку на международном уровне. Я буду защищать свою репутацию", - сказал Тимошевский. Он считает, что молчать в такой ситуации нельзя, и каждому, кто стал жертвой подобного фейка, надо привлекать к этому внимание и добиваться правды.Игорь Тимошевский не первый иркутянин, о котором в украинских СМИ написали неправду. Ранее подобную фейковую информацию украинские паблики распространили про иркутянина Ивана Сизых. Его также обвинили в убийствах в Буче. При этом мужчина никогда не был на Украине и не является действующим военным.

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

https://ria.ru/20220404/bucha-1781628576.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, иркутск, украина, ситуация в днр и лнр, киевская область, буча