https://ria.ru/20220421/fedulov-1784800118.html
Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности
Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности - РИА Новости, 21.04.2022
Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности
Заместитель министра экономического развития Владислав Федулов освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:35
2022-04-21T20:35
2022-04-21T20:35
политика
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель министра экономического развития Владислав Федулов освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации."Освободить Федулова Владислава Викторовича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в сообщении.Федулов был назначен замминистра экономического развития РФ в апреле 2020 года. До этого он работал в Аппарате правительства, где возглавлял департамент информационных технологий и связи.В министерстве он курировал, в частности, департаменты цифровой трансформации, стратегического развития и инноваций, цифровой экономики.
https://ria.ru/20220411/nichiporchuk-1782935765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия
Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности
Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности по его просьбе
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель министра экономического развития Владислав Федулов освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Освободить Федулова Владислава Викторовича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в сообщении.
Федулов был назначен замминистра экономического развития РФ
в апреле 2020 года. До этого он работал в Аппарате правительства, где возглавлял департамент информационных технологий и связи.
В министерстве он курировал, в частности, департаменты цифровой трансформации, стратегического развития и инноваций, цифровой экономики.