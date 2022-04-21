https://ria.ru/20220421/fedulov-1784800118.html

Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности

Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности - РИА Новости, 21.04.2022

Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности

Заместитель министра экономического развития Владислав Федулов освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T20:35

2022-04-21T20:35

2022-04-21T20:35

политика

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель министра экономического развития Владислав Федулов освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации."Освободить Федулова Владислава Викторовича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в сообщении.Федулов был назначен замминистра экономического развития РФ в апреле 2020 года. До этого он работал в Аппарате правительства, где возглавлял департамент информационных технологий и связи.В министерстве он курировал, в частности, департаменты цифровой трансформации, стратегического развития и инноваций, цифровой экономики.

https://ria.ru/20220411/nichiporchuk-1782935765.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия