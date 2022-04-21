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Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности - РИА Новости, 21.04.2022
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Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности
Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности - РИА Новости, 21.04.2022
Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности
Заместитель министра экономического развития Владислав Федулов освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:35
2022-04-21T20:35
политика
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель министра экономического развития Владислав Федулов освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации."Освободить Федулова Владислава Викторовича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в сообщении.Федулов был назначен замминистра экономического развития РФ в апреле 2020 года. До этого он работал в Аппарате правительства, где возглавлял департамент информационных технологий и связи.В министерстве он курировал, в частности, департаменты цифровой трансформации, стратегического развития и инноваций, цифровой экономики.
https://ria.ru/20220411/nichiporchuk-1782935765.html
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политика, россия
20:35 21.04.2022
 
Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности

Замминистра экономического развития Федулова освободили от должности по его просьбе

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистерства экономического развития Российской Федерации
Министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель министра экономического развития Владислав Федулов освобожден от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Освободить Федулова Владислава Викторовича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в сообщении.
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Федулов был назначен замминистра экономического развития РФ в апреле 2020 года. До этого он работал в Аппарате правительства, где возглавлял департамент информационных технологий и связи.
В министерстве он курировал, в частности, департаменты цифровой трансформации, стратегического развития и инноваций, цифровой экономики.
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