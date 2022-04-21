https://ria.ru/20220421/evro-1784725366.html

Курс евро упал до 79 рублей

Курс евро упал до 79 рублей - РИА Новости, 21.04.2022

Курс евро упал до 79 рублей

Курс рубля усиливает рост, евро тестирует отметку в 79 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:05

2022-04-21T15:05

2022-04-21T15:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

динамика курсов валют

евро

россия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Курс рубля усиливает рост, евро тестирует отметку в 79 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, американская валюта расчетами "завтра", по информации на 14:58 мск, дешевеет на 2,41 рубля, до 74 рублей ровно, евро — на три рубля, до 78,9 (минимум с 8 апреля).Ранее на этой неделе Центробанк смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора: сроки увеличились с трех до 60 дней. Тем не менее, отмечали аналитики, продажи валюты все еще будут преобладать, что позволит рублю подрасти.Мировые цены на нефть продолжают расти на опасениях нехватки сырья на рынке.По состоянию на 14:29 мск цена июньских фьючерсов на марку Brent росла на 1,4 процента — до 108,29 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,15 процента, до 103,37 доллара.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, динамика курсов валют, евро, россия