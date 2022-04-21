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Курс евро упал до 79 рублей - РИА Новости, 21.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220421/evro-1784725366.html
Курс евро упал до 79 рублей
Курс евро упал до 79 рублей - РИА Новости, 21.04.2022
Курс евро упал до 79 рублей
Курс рубля усиливает рост, евро тестирует отметку в 79 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:05
2022-04-21T15:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
динамика курсов валют
евро
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Курс рубля усиливает рост, евро тестирует отметку в 79 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, американская валюта расчетами "завтра", по информации на 14:58 мск, дешевеет на 2,41 рубля, до 74 рублей ровно, евро — на три рубля, до 78,9 (минимум с 8 апреля).Ранее на этой неделе Центробанк смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора: сроки увеличились с трех до 60 дней. Тем не менее, отмечали аналитики, продажи валюты все еще будут преобладать, что позволит рублю подрасти.Мировые цены на нефть продолжают расти на опасениях нехватки сырья на рынке.По состоянию на 14:29 мск цена июньских фьючерсов на марку Brent росла на 1,4 процента — до 108,29 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,15 процента, до 103,37 доллара.
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экономика, динамика курсов валют, евро, россия
15:05 21.04.2022 (обновлено: 15:35 21.04.2022)
 
Курс евро упал до 79 рублей

Курс евро упал до 79 рублей, это минимум с 8 апреля

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Курс рубля усиливает рост, евро тестирует отметку в 79 рублей, следует из данных Московской биржи.
Так, американская валюта расчетами "завтра", по информации на 14:58 мск, дешевеет на 2,41 рубля, до 74 рублей ровно, евро — на три рубля, до 78,9 (минимум с 8 апреля).
Ранее на этой неделе Центробанк смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора: сроки увеличились с трех до 60 дней. Тем не менее, отмечали аналитики, продажи валюты все еще будут преобладать, что позволит рублю подрасти.
Мировые цены на нефть продолжают расти на опасениях нехватки сырья на рынке.
По состоянию на 14:29 мск цена июньских фьючерсов на марку Brent росла на 1,4 процента — до 108,29 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,15 процента, до 103,37 доллара.
 
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