https://ria.ru/20220421/evro-1784688322.html

Курс евро упал до 80 рублей

Курс евро упал до 80 рублей - РИА Новости, 21.04.2022

Курс евро упал до 80 рублей

Стоимость российской валюты растет, евро тестирует уровень в 80 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:05

2022-04-21T13:05

2022-04-21T15:04

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

динамика курсов валют

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Стоимость российской валюты растет, евро тестирует уровень в 80 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12:56 мск падает на 1,67 рубля, до 74,74 рубля, евро — на 1,5 рубля, до 80,4 рубля.Минутами ранее курс евро опускался до 80 рублей ровно — минимального уровня с 8 апреля.После 11 апреля владельцы валютных счетов могут снимать не более десяти тысяч в пересчете на доллары, для них также доступна покупка безналичной валюты.Для тех, у кого не было такого вклада или депозита, действуют другие правила. С 18 апреля они могут получить наличную валюту, если банк ее купил у других лиц начиная с 9 апреля этого года.

https://ria.ru/20220419/moshenniki-1784215196.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, динамика курсов валют