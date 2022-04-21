https://ria.ru/20220421/evro-1784688322.html
Курс евро упал до 80 рублей
Курс евро упал до 80 рублей - РИА Новости, 21.04.2022
Курс евро упал до 80 рублей
Стоимость российской валюты растет, евро тестирует уровень в 80 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:05
2022-04-21T13:05
2022-04-21T15:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
динамика курсов валют
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Стоимость российской валюты растет, евро тестирует уровень в 80 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12:56 мск падает на 1,67 рубля, до 74,74 рубля, евро — на 1,5 рубля, до 80,4 рубля.Минутами ранее курс евро опускался до 80 рублей ровно — минимального уровня с 8 апреля.После 11 апреля владельцы валютных счетов могут снимать не более десяти тысяч в пересчете на доллары, для них также доступна покупка безналичной валюты.Для тех, у кого не было такого вклада или депозита, действуют другие правила. С 18 апреля они могут получить наличную валюту, если банк ее купил у других лиц начиная с 9 апреля этого года.
https://ria.ru/20220419/moshenniki-1784215196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, динамика курсов валют
13:05 21.04.2022 (обновлено: 15:04 21.04.2022)
Курс евро упал до 80 рублей
Курс евро упал до 80 рублей, это минимум с 8 апреля
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Стоимость российской валюты растет, евро тестирует уровень в 80 рублей, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12:56 мск падает на 1,67 рубля, до 74,74 рубля, евро — на 1,5 рубля, до 80,4 рубля.
Минутами ранее курс евро опускался до 80 рублей ровно — минимального уровня с 8 апреля.
После 11 апреля владельцы валютных счетов могут снимать не более десяти тысяч в пересчете на доллары, для них также доступна покупка безналичной валюты.
Для тех, у кого не было такого вклада или депозита, действуют другие правила. С 18 апреля они могут получить наличную валюту, если банк ее купил у других лиц начиная с 9 апреля этого года.