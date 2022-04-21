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Курс евро упал до 80 рублей - РИА Новости, 21.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220421/evro-1784688322.html
Курс евро упал до 80 рублей
Курс евро упал до 80 рублей - РИА Новости, 21.04.2022
Курс евро упал до 80 рублей
Стоимость российской валюты растет, евро тестирует уровень в 80 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:05
2022-04-21T15:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
динамика курсов валют
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Стоимость российской валюты растет, евро тестирует уровень в 80 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12:56 мск падает на 1,67 рубля, до 74,74 рубля, евро — на 1,5 рубля, до 80,4 рубля.Минутами ранее курс евро опускался до 80 рублей ровно — минимального уровня с 8 апреля.После 11 апреля владельцы валютных счетов могут снимать не более десяти тысяч в пересчете на доллары, для них также доступна покупка безналичной валюты.Для тех, у кого не было такого вклада или депозита, действуют другие правила. С 18 апреля они могут получить наличную валюту, если банк ее купил у других лиц начиная с 9 апреля этого года.
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экономика, россия, динамика курсов валют
13:05 21.04.2022 (обновлено: 15:04 21.04.2022)
 
Курс евро упал до 80 рублей

Курс евро упал до 80 рублей, это минимум с 8 апреля

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Стоимость российской валюты растет, евро тестирует уровень в 80 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12:56 мск падает на 1,67 рубля, до 74,74 рубля, евро — на 1,5 рубля, до 80,4 рубля.
Минутами ранее курс евро опускался до 80 рублей ровно — минимального уровня с 8 апреля.
После 11 апреля владельцы валютных счетов могут снимать не более десяти тысяч в пересчете на доллары, для них также доступна покупка безналичной валюты.
Для тех, у кого не было такого вклада или депозита, действуют другие правила. С 18 апреля они могут получить наличную валюту, если банк ее купил у других лиц начиная с 9 апреля этого года.
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