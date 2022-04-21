https://ria.ru/20220421/evakuatsiya-1784638356.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 540 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 540 человек - РИА Новости, 21.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 540 человек

Более 500 человек, в том числе свыше 60 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:02

2022-04-21T10:02

2022-04-21T10:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

мариуполь

донецкая народная республика

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Более 500 человек, в том числе свыше 60 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в ДНР, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки... из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 543 человека, включая 63 ребенка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Всего с 5 марта по 08.00 мск 21 апреля были эвакуированы 21 045 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

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мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, мариуполь, донецкая народная республика, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, россия