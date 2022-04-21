https://ria.ru/20220421/estoniya-1784749249.html

Эстонские депутаты призвали лишить россиян права голоса на местных выборах

Эстонские депутаты призвали лишить россиян права голоса на местных выборах - РИА Новости, 21.04.2022

Эстонские депутаты призвали лишить россиян права голоса на местных выборах

Депутаты парламентской фракции эстонской оппозиционной партии Isamaa ("Отечество") передали в парламент страны законопроект, предлагающий изменить закон о... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:37

2022-04-21T16:37

2022-04-21T16:37

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Депутаты парламентской фракции эстонской оппозиционной партии Isamaa ("Отечество") передали в парламент страны законопроект, предлагающий изменить закон о выборах в местные самоуправления таким образом, чтобы проживающие в стране граждане России и Белоруссии были лишены права голоса на местных выборах."Мы предлагаем лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и Белоруссии. Право голоса должны иметь только граждане Эстонии и других стран Европейского союза. Сегодня это стало вопросом безопасности. В то время, когда агрессия России против Украины вынудила даже эстонские университеты закрыть свои двери для граждан этих стран, особенно странно, что они продолжают иметь право голоса на выборах в Эстонии", - сказал порталу эстонского телерадиовещания ERR депутат от Isamaa Тармо Круузимяэ.Согласно действующему законодательству, на выборах в местные самоуправления право голоса имеют достигшие 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане других государств Евросоюза, а также лица без гражданства или граждане не входящих в ЕС стран, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии, отмечает ERR.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220421/estoniya-1784702498.html

https://ria.ru/20200225/1565173596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, белоруссия, эстония, евросоюз, в мире