Рейтинг@Mail.ru
Эстонские депутаты призвали лишить россиян права голоса на местных выборах - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/estoniya-1784749249.html
Эстонские депутаты призвали лишить россиян права голоса на местных выборах
Эстонские депутаты призвали лишить россиян права голоса на местных выборах - РИА Новости, 21.04.2022
Эстонские депутаты призвали лишить россиян права голоса на местных выборах
Депутаты парламентской фракции эстонской оппозиционной партии Isamaa ("Отечество") передали в парламент страны законопроект, предлагающий изменить закон о... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:37
2022-04-21T16:37
владимир путин
россия
белоруссия
эстония
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769842814_0:72:1920:1152_1920x0_80_0_0_263ae16e1ef7ba94a2f95c332d7de29d.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Депутаты парламентской фракции эстонской оппозиционной партии Isamaa ("Отечество") передали в парламент страны законопроект, предлагающий изменить закон о выборах в местные самоуправления таким образом, чтобы проживающие в стране граждане России и Белоруссии были лишены права голоса на местных выборах."Мы предлагаем лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и Белоруссии. Право голоса должны иметь только граждане Эстонии и других стран Европейского союза. Сегодня это стало вопросом безопасности. В то время, когда агрессия России против Украины вынудила даже эстонские университеты закрыть свои двери для граждан этих стран, особенно странно, что они продолжают иметь право голоса на выборах в Эстонии", - сказал порталу эстонского телерадиовещания ERR депутат от Isamaa Тармо Круузимяэ.Согласно действующему законодательству, на выборах в местные самоуправления право голоса имеют достигшие 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане других государств Евросоюза, а также лица без гражданства или граждане не входящих в ЕС стран, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии, отмечает ERR.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220421/estoniya-1784702498.html
https://ria.ru/20200225/1565173596.html
россия
белоруссия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769842814_141:0:1848:1280_1920x0_80_0_0_55b8b539db849fa3feb8ebb316c8e7e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, белоруссия, эстония, евросоюз, в мире
16:37 21.04.2022
 
Эстонские депутаты призвали лишить россиян права голоса на местных выборах

Эстонские депутаты призвали лишить граждан России и Белоруссии права голоса на выборах

© Pixabay / shevli61Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Pixabay / shevli61
Старый город в Таллине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Депутаты парламентской фракции эстонской оппозиционной партии Isamaa ("Отечество") передали в парламент страны законопроект, предлагающий изменить закон о выборах в местные самоуправления таким образом, чтобы проживающие в стране граждане России и Белоруссии были лишены права голоса на местных выборах.
"Мы предлагаем лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и Белоруссии. Право голоса должны иметь только граждане Эстонии и других стран Европейского союза. Сегодня это стало вопросом безопасности. В то время, когда агрессия России против Украины вынудила даже эстонские университеты закрыть свои двери для граждан этих стран, особенно странно, что они продолжают иметь право голоса на выборах в Эстонии", - сказал порталу эстонского телерадиовещания ERR депутат от Isamaa Тармо Круузимяэ.
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 13:49Культура
Эстония запретила въезд артистам, поддержавшим спецоперацию на Украине
Согласно действующему законодательству, на выборах в местные самоуправления право голоса имеют достигшие 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане других государств Евросоюза, а также лица без гражданства или граждане не входящих в ЕС стран, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии, отмечает ERR.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Конференции по разоружению 2020 - РИА Новости, 1920, 25.02.2020
25 февраля 2020, 13:27
Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Прибалтики
 
Владимир ПутинРоссияБелоруссияЭстонияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала