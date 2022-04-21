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Парламент Эстонии назвал действия России на Украине "геноцидом" - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/estoniya-1784744241.html
Парламент Эстонии назвал действия России на Украине "геноцидом"
Парламент Эстонии назвал действия России на Украине "геноцидом" - РИА Новости, 21.04.2022
Парламент Эстонии назвал действия России на Украине "геноцидом"
Парламент Эстонии в четверг принял заявление, в котором назвал действия РФ на Украине "геноцидом" и призвал страны Евросоюза в связи с этим отказаться от... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:23
2022-04-21T16:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эстония
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА/ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Парламент Эстонии в четверг принял заявление, в котором назвал действия РФ на Украине "геноцидом" и призвал страны Евросоюза в связи с этим отказаться от энергоносителей из России, при этом подобные заявления в Кремле уже называли попыткой извратить ситуацию."Парламент признает действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа. Российское политическое и военное руководство вместе с государственной пропагандой идеологически потворствуют этим преступлениям. Парламент также призывает оказать поддержку в расследовании российских преступлений и привлечении к ответственности виновных, для чего в сотрудничестве с другими государствами создать международный суд", - говорится в документе, который приводит пресс-служба эстонского парламента.Эстонские депутаты также призвали страны мира немедленно ужесточить санкции против России, включая приостановку торговли энергоносителями с Россией, и увеличить военную и гуманитарную помощь Украине.Парламент Украины ранее принял постановление, в котором признал "геноцидом" проводимую в стране военную операцию России по демилитаризации и денацификации, такую формулировку украинские парламентарии приняли только после того, как о "геноциде" заговорил президент США Джо Байден. При этом президент США отмечал, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена о якобы "геноциде", заявил, что в Кремле считают неприемлемыми подобные попытки извратить ситуацию.Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. В документе отмечается, что украинские власти прекратили выплату пенсий и соцпособий в ДНР и ЛНР, "установили их экономическую блокаду", а территории республик в течение восьми лет были целями беспрерывных обстрелов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, эстония, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:23 21.04.2022
 
Парламент Эстонии назвал действия России на Украине "геноцидом"

Парламент Эстонии вслед за латвийским Сеймом назвал действия России на Украине "геноцидом"

© РИА Новости / Вольдемар Мааск / Перейти в фотобанкЗамок на холме Тоомпеа в Таллине, в котором находится парламент Эстонии
Замок на холме Тоомпеа в Таллине, в котором находится парламент Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Вольдемар Мааск
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Замок на холме Тоомпеа в Таллине, в котором находится парламент Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА/ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Парламент Эстонии в четверг принял заявление, в котором назвал действия РФ на Украине "геноцидом" и призвал страны Евросоюза в связи с этим отказаться от энергоносителей из России, при этом подобные заявления в Кремле уже называли попыткой извратить ситуацию.
"Парламент признает действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа. Российское политическое и военное руководство вместе с государственной пропагандой идеологически потворствуют этим преступлениям. Парламент также призывает оказать поддержку в расследовании российских преступлений и привлечении к ответственности виновных, для чего в сотрудничестве с другими государствами создать международный суд", - говорится в документе, который приводит пресс-служба эстонского парламента.
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
15:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Эстонии призвала срочно ввести новый пакет санкций против России
Эстонские депутаты также призвали страны мира немедленно ужесточить санкции против России, включая приостановку торговли энергоносителями с Россией, и увеличить военную и гуманитарную помощь Украине.
Парламент Украины ранее принял постановление, в котором признал "геноцидом" проводимую в стране военную операцию России по демилитаризации и денацификации, такую формулировку украинские парламентарии приняли только после того, как о "геноциде" заговорил президент США Джо Байден. При этом президент США отмечал, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена о якобы "геноциде", заявил, что в Кремле считают неприемлемыми подобные попытки извратить ситуацию.
Посольство РФ в Таллине - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 14:13
В Минобороны Эстонии признали, что санкции против России не дали эффекта
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. В документе отмечается, что украинские власти прекратили выплату пенсий и соцпособий в ДНР и ЛНР, "установили их экономическую блокаду", а территории республик в течение восьми лет были целями беспрерывных обстрелов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 21:40
Президент Польши выступил против диалога с Россией
 
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