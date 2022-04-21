Рейтинг@Mail.ru
Эстония запретила въезд артистам, поддержавшим спецоперацию на Украине - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220421/estoniya-1784702498.html
Эстония запретила въезд артистам, поддержавшим спецоперацию на Украине
Эстония запретила въезд артистам, поддержавшим спецоперацию на Украине - РИА Новости, 21.04.2022
Эстония запретила въезд артистам, поддержавшим спецоперацию на Украине
Правительство Эстонии на заседании в четверг запретило въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:49
2022-04-21T13:49
культура
в мире
новости культуры
россия
украина
эстония
белоруссия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430733_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_1beb7f660946c6d1c17684109dc392ee.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Правительство Эстонии на заседании в четверг запретило въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на Украине, сообщила премьер-министр Кая Каллас."Сегодня мы обсудили и запрет на въезд артистов. Договорились, что в военное время ситуация стала черно-белой, и тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине, в Эстонии не ждут. Каждый должен выбрать сторону", - сказала Каллас на пресс-конференции правительства. При этом она отметила, что составление списков российских и белорусских артистов, выступления которых запрещено в Эстонии, не планируется и добавила, что запрет на въезд находится в компетенции министерства внутренних дел и департамента полиции и пограничной охраны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220324/mikhalkov-1779863227.html
https://ria.ru/20220325/latviya-1780058442.html
россия
украина
эстония
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430733_109:0:1812:1277_1920x0_80_0_0_5a2b4c90407f290fd76c865c4e0a8cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новости культуры, россия, украина, эстония, белоруссия, ситуация в днр и лнр
13:49 21.04.2022
 
Эстония запретила въезд артистам, поддержавшим спецоперацию на Украине

Эстония запретила въезд российским и белорусским артистам, поддержавшим спецоперацию

© Pixabay / Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Pixabay / Angelo_Giordano
Вид на Таллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Правительство Эстонии на заседании в четверг запретило въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на Украине, сообщила премьер-министр Кая Каллас.
"Сегодня мы обсудили и запрет на въезд артистов. Договорились, что в военное время ситуация стала черно-белой, и тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине, в Эстонии не ждут. Каждый должен выбрать сторону", - сказала Каллас на пресс-конференции правительства. При этом она отметила, что составление списков российских и белорусских артистов, выступления которых запрещено в Эстонии, не планируется и добавила, что запрет на въезд находится в компетенции министерства внутренних дел и департамента полиции и пограничной охраны.
Кинорежиссер и актер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 14:52Культура
"А где это?": Михалков прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Актёр Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 14:01Культура
Латвия запретила въезд Михаилу Боярскому
 
КультураВ миреНовости культурыРоссияУкраинаЭстонияБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала