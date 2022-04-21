https://ria.ru/20220421/estoniya-1784702498.html

Эстония запретила въезд артистам, поддержавшим спецоперацию на Украине

Эстония запретила въезд артистам, поддержавшим спецоперацию на Украине - РИА Новости, 21.04.2022

Эстония запретила въезд артистам, поддержавшим спецоперацию на Украине

Правительство Эстонии на заседании в четверг запретило въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:49

2022-04-21T13:49

2022-04-21T13:49

культура

в мире

новости культуры

россия

украина

эстония

белоруссия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430733_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_1beb7f660946c6d1c17684109dc392ee.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Правительство Эстонии на заседании в четверг запретило въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на Украине, сообщила премьер-министр Кая Каллас."Сегодня мы обсудили и запрет на въезд артистов. Договорились, что в военное время ситуация стала черно-белой, и тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине, в Эстонии не ждут. Каждый должен выбрать сторону", - сказала Каллас на пресс-конференции правительства. При этом она отметила, что составление списков российских и белорусских артистов, выступления которых запрещено в Эстонии, не планируется и добавила, что запрет на въезд находится в компетенции министерства внутренних дел и департамента полиции и пограничной охраны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220324/mikhalkov-1779863227.html

https://ria.ru/20220325/latviya-1780058442.html

россия

украина

эстония

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, новости культуры, россия, украина, эстония, белоруссия, ситуация в днр и лнр