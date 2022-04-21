https://ria.ru/20220421/embargo-1784636765.html

Франция не исключила введения Евросоюзом эмбарго на российский газ

Франция не исключила введения Евросоюзом эмбарго на российский газ - РИА Новости, 21.04.2022

Франция не исключила введения Евросоюзом эмбарго на российский газ

Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:51

2022-04-21T09:51

2022-04-21T10:07

в мире

франция

мид франции‎

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти."Эта возможность есть. Мы всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санациях, насколько это возможно", - заявил Атталь в эфире телеканала France Info в ответ на вопрос, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти.Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что ЕС и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы.

https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, мид франции‎, санкции в отношении россии, евросоюз, россия