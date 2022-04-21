https://ria.ru/20220421/embargo-1784636765.html
Франция не исключила введения Евросоюзом эмбарго на российский газ
Франция не исключила введения Евросоюзом эмбарго на российский газ - РИА Новости, 21.04.2022
Франция не исключила введения Евросоюзом эмбарго на российский газ
Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:51
2022-04-21T09:51
2022-04-21T10:07
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евросоюз
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти."Эта возможность есть. Мы всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санациях, насколько это возможно", - заявил Атталь в эфире телеканала France Info в ответ на вопрос, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти.Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что ЕС и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы.
https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, мид франции, санкции в отношении россии, евросоюз, россия
09:51 21.04.2022 (обновлено: 10:07 21.04.2022)
Франция не исключила введения Евросоюзом эмбарго на российский газ
Правительство Франции не исключило введения Евросоюзом эмбарго на российский газ