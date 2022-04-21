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Франция не исключила введения Евросоюзом эмбарго на российский газ - РИА Новости, 21.04.2022
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Франция не исключила введения Евросоюзом эмбарго на российский газ
Франция не исключила введения Евросоюзом эмбарго на российский газ - РИА Новости, 21.04.2022
Франция не исключила введения Евросоюзом эмбарго на российский газ
Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:51
2022-04-21T10:07
в мире
франция
мид франции‎
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти."Эта возможность есть. Мы всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санациях, насколько это возможно", - заявил Атталь в эфире телеканала France Info в ответ на вопрос, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти.Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что ЕС и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы.
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в мире, франция, мид франции‎, санкции в отношении россии, евросоюз, россия
09:51 21.04.2022 (обновлено: 10:07 21.04.2022)
 
Франция не исключила введения Евросоюзом эмбарго на российский газ

Правительство Франции не исключило введения Евросоюзом эмбарго на российский газ

© REUTERS / Fabian BimmerГазовое хранилище компании Astora в Редене, Германия
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти.
"Эта возможность есть. Мы всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санациях, насколько это возможно", - заявил Атталь в эфире телеканала France Info в ответ на вопрос, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти.
Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что ЕС и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы.
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