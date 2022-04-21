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Песков ответил на вопрос о настроениях в российских элитах - РИА Новости, 21.04.2022
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Песков ответил на вопрос о настроениях в российских элитах
Песков ответил на вопрос о настроениях в российских элитах - РИА Новости, 21.04.2022
Песков ответил на вопрос о настроениях в российских элитах
Разговоры о "партии войны" и "партии мира" относятся к сфере общественных обсуждений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:37
2022-04-21T14:37
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Разговоры о "партии войны" и "партии мира" относятся к сфере общественных обсуждений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, имеют ли такие описания настроений в российских элитах под собой реальную базу."Послушайте, это уже все-таки относится к сфере общественных обсуждений, это не может являться темой для нашего конференц-колла", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, насколько состоятельны разговоры о "партии войны" и "партии мира" в российских элитах и имеют ли они под собой реальную базу.
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россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), общество
14:37 21.04.2022
 
Песков ответил на вопрос о настроениях в российских элитах

Песков: термины "партия войны и "партия мира" относятся к сфере общественных обсуждений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Разговоры о "партии войны" и "партии мира" относятся к сфере общественных обсуждений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, имеют ли такие описания настроений в российских элитах под собой реальную базу.
"Послушайте, это уже все-таки относится к сфере общественных обсуждений, это не может являться темой для нашего конференц-колла", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, насколько состоятельны разговоры о "партии войны" и "партии мира" в российских элитах и имеют ли они под собой реальную базу.
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
08:00
Убежавшим из России некуда возвращаться
 
РоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Общество
 
 
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