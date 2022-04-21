https://ria.ru/20220421/ekonomiya-1784628480.html

Аналитики рассказали, на чем готовы экономить россияне

Аналитики рассказали, на чем готовы экономить россияне - РИА Новости, 21.04.2022

Аналитики рассказали, на чем готовы экономить россияне

Россияне, чтобы сэкономить, чаще всего готовы сократить расходы на развлечения и алкоголь, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть в распоряжении... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T08:54

2022-04-21T08:54

2022-04-21T08:54

почта банк

общество

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне, чтобы сэкономить, чаще всего готовы сократить расходы на развлечения и алкоголь, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть в распоряжении РИА Новости."На чем россияне готовы экономить? Так, 26% опрошенных признались, что в первую очередь снизят расходы на отдых и развлечения, 22% - на алкоголь", - говорится в сообщении.Сократить траты на технику готовы 18% респондентов, на одежду и обувь - 13%, на красоту и уход - 8%, на продукты - 5%. Вместе с тем 8% опрошенных отметили, что не готовы экономить ни на какой статье расходов, выяснили в "Почта банке".Банк сообщил, что 25% участников опроса уже сократили свои траты более чем на 20%, еще 24% опрошенных уменьшили расходы на 10-20%. При этом 40% респондентов признались, что пока не начали специально экономить и следят за развитием ситуации."Еще 11% россиян отметили, что не планируют экономить на покупках", - подчеркивается в сообщении.В исследовании банка приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте 17-56 лет из разных регионов страны.

https://ria.ru/20220405/ekonomiya-1781815881.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

почта банк, общество, россия