Рейтинг@Mail.ru
Аналитики рассказали, на чем готовы экономить россияне - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/ekonomiya-1784628480.html
Аналитики рассказали, на чем готовы экономить россияне
Аналитики рассказали, на чем готовы экономить россияне - РИА Новости, 21.04.2022
Аналитики рассказали, на чем готовы экономить россияне
Россияне, чтобы сэкономить, чаще всего готовы сократить расходы на развлечения и алкоголь, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть в распоряжении... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T08:54
2022-04-21T08:54
почта банк
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне, чтобы сэкономить, чаще всего готовы сократить расходы на развлечения и алкоголь, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть в распоряжении РИА Новости."На чем россияне готовы экономить? Так, 26% опрошенных признались, что в первую очередь снизят расходы на отдых и развлечения, 22% - на алкоголь", - говорится в сообщении.Сократить траты на технику готовы 18% респондентов, на одежду и обувь - 13%, на красоту и уход - 8%, на продукты - 5%. Вместе с тем 8% опрошенных отметили, что не готовы экономить ни на какой статье расходов, выяснили в "Почта банке".Банк сообщил, что 25% участников опроса уже сократили свои траты более чем на 20%, еще 24% опрошенных уменьшили расходы на 10-20%. При этом 40% респондентов признались, что пока не начали специально экономить и следят за развитием ситуации."Еще 11% россиян отметили, что не планируют экономить на покупках", - подчеркивается в сообщении.В исследовании банка приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте 17-56 лет из разных регионов страны.
https://ria.ru/20220405/ekonomiya-1781815881.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
почта банк, общество, россия
08:54 21.04.2022
 
Аналитики рассказали, на чем готовы экономить россияне

"Почта банк": россияне чаще всего готовы экономить на развлечениях и алкоголе

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне, чтобы сэкономить, чаще всего готовы сократить расходы на развлечения и алкоголь, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"На чем россияне готовы экономить? Так, 26% опрошенных признались, что в первую очередь снизят расходы на отдых и развлечения, 22% - на алкоголь", - говорится в сообщении.
Сократить траты на технику готовы 18% респондентов, на одежду и обувь - 13%, на красоту и уход - 8%, на продукты - 5%. Вместе с тем 8% опрошенных отметили, что не готовы экономить ни на какой статье расходов, выяснили в "Почта банке".
Банк сообщил, что 25% участников опроса уже сократили свои траты более чем на 20%, еще 24% опрошенных уменьшили расходы на 10-20%. При этом 40% респондентов признались, что пока не начали специально экономить и следят за развитием ситуации.
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 08:47
Половина россиян стали больше экономить за последний месяц, показал опрос
"Еще 11% россиян отметили, что не планируют экономить на покупках", - подчеркивается в сообщении.
В исследовании банка приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте 17-56 лет из разных регионов страны.
 
Почта банкОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала