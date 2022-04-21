https://ria.ru/20220421/ekonomiya-1784628480.html
Аналитики рассказали, на чем готовы экономить россияне
Аналитики рассказали, на чем готовы экономить россияне - РИА Новости, 21.04.2022
Аналитики рассказали, на чем готовы экономить россияне
Россияне, чтобы сэкономить, чаще всего готовы сократить расходы на развлечения и алкоголь, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть в распоряжении... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T08:54
2022-04-21T08:54
2022-04-21T08:54
почта банк
общество
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне, чтобы сэкономить, чаще всего готовы сократить расходы на развлечения и алкоголь, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть в распоряжении РИА Новости."На чем россияне готовы экономить? Так, 26% опрошенных признались, что в первую очередь снизят расходы на отдых и развлечения, 22% - на алкоголь", - говорится в сообщении.Сократить траты на технику готовы 18% респондентов, на одежду и обувь - 13%, на красоту и уход - 8%, на продукты - 5%. Вместе с тем 8% опрошенных отметили, что не готовы экономить ни на какой статье расходов, выяснили в "Почта банке".Банк сообщил, что 25% участников опроса уже сократили свои траты более чем на 20%, еще 24% опрошенных уменьшили расходы на 10-20%. При этом 40% респондентов признались, что пока не начали специально экономить и следят за развитием ситуации."Еще 11% россиян отметили, что не планируют экономить на покупках", - подчеркивается в сообщении.В исследовании банка приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте 17-56 лет из разных регионов страны.
https://ria.ru/20220405/ekonomiya-1781815881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почта банк, общество, россия
Аналитики рассказали, на чем готовы экономить россияне
"Почта банк": россияне чаще всего готовы экономить на развлечениях и алкоголе
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне, чтобы сэкономить, чаще всего готовы сократить расходы на развлечения и алкоголь, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"На чем россияне готовы экономить? Так, 26% опрошенных признались, что в первую очередь снизят расходы на отдых и развлечения, 22% - на алкоголь", - говорится в сообщении.
Сократить траты на технику готовы 18% респондентов, на одежду и обувь - 13%, на красоту и уход - 8%, на продукты - 5%. Вместе с тем 8% опрошенных отметили, что не готовы экономить ни на какой статье расходов, выяснили в "Почта банке
".
Банк сообщил, что 25% участников опроса уже сократили свои траты более чем на 20%, еще 24% опрошенных уменьшили расходы на 10-20%. При этом 40% респондентов признались, что пока не начали специально экономить и следят за развитием ситуации.
"Еще 11% россиян отметили, что не планируют экономить на покупках", - подчеркивается в сообщении.
В исследовании банка приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте 17-56 лет из разных регионов страны.