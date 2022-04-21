https://ria.ru/20220421/ekonomika-1784814064.html

Глава МВФ предсказала впереди "сложные месяцы"

Глава МВФ предсказала впереди "сложные месяцы" - РИА Новости, 21.04.2022

Глава МВФ предсказала впереди "сложные месяцы"

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о грядущих сложных месяцах. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T22:38

2022-04-21T22:38

2022-04-21T22:38

в мире

владимир путин

украина

донбасс

россия

всемирный банк

мвф

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о грядущих сложных месяцах."Нам предстоят несколько очень сложных месяцев", - заявила Георгиева на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.Она выразила надежду, что российская спецоперация на Украине в ближайшее время закончится.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/volodin-1784499908.html

https://ria.ru/20220414/ekonomika-1783569993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, всемирный банк, мвф