Глава МВФ предсказала впереди "сложные месяцы"
Глава МВФ Кристалина Георгиева предсказала впереди "сложные месяцы"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о грядущих сложных месяцах.
"Нам предстоят несколько очень сложных месяцев", - заявила Георгиева на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
Она выразила надежду, что российская спецоперация на Украине в ближайшее время закончится.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.