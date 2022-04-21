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Глава МВФ предсказала впереди "сложные месяцы" - РИА Новости, 21.04.2022
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Глава МВФ предсказала впереди "сложные месяцы"
Глава МВФ предсказала впереди "сложные месяцы" - РИА Новости, 21.04.2022
Глава МВФ предсказала впереди "сложные месяцы"
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о грядущих сложных месяцах. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T22:38
2022-04-21T22:38
в мире
владимир путин
украина
донбасс
россия
всемирный банк
мвф
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о грядущих сложных месяцах."Нам предстоят несколько очень сложных месяцев", - заявила Георгиева на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.Она выразила надежду, что российская спецоперация на Украине в ближайшее время закончится.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/volodin-1784499908.html
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в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, всемирный банк, мвф
22:38 21.04.2022
 
Глава МВФ предсказала впереди "сложные месяцы"

Глава МВФ Кристалина Георгиева предсказала впереди "сложные месяцы"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о грядущих сложных месяцах.
"Нам предстоят несколько очень сложных месяцев", - заявила Георгиева на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Володин поручил изучить целесообразность присутствия в ВТО, МВФ и ВОЗ
Она выразила надежду, что российская спецоперация на Украине в ближайшее время закончится.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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В миреВладимир ПутинУкраинаДонбассРоссияВсемирный банкМВФ
 
 
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