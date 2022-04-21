https://ria.ru/20220421/ekonomika-1784806371.html

Аналитики Центробанка сформулировали четыре этапа трансформации экономики

Аналитики Центробанка сформулировали четыре этапа трансформации экономики - РИА Новости, 21.04.2022

Аналитики Центробанка сформулировали четыре этапа трансформации экономики

Аналитики Банка России предположили, через какие четыре этапа структурной трансформации может пройти экономика РФ в условиях длительного действия западных... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T21:26

2022-04-21T21:26

2022-04-21T21:26

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Аналитики Банка России предположили, через какие четыре этапа структурной трансформации может пройти экономика РФ в условиях длительного действия западных санкций, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.В документе отмечается, что мнение его авторов может не совпадать с официальной позицией Банка России."Структурная трансформация российской экономики в условиях продолжительного действия внешних ограничений будет сопровождаться технологическим регрессом в ряде отраслей при одновременном росте производства инвестиционных товаров и технологий", - считают аналитики. Они отмечают, что сценарии трансформации пока представляются неопределенными, но она может пройти через четыре этапа.Первый этап: разрыв устоявшихся цепочекВ первую очередь, по прогнозам аналитиков, могут быть разорваны устоявшиеся технологические, производственные и логистические цепочки. Разрыв затронет компании, импортирующие критически важные производственные компоненты, которые могут составлять даже небольшую долю в себестоимости."Задача экономической политики на данном этапе – минимизировать масштаб спада из-за разрыва производственных цепочек. Это достигается посредством принятия государством на себя части финансовых рисков (кредитных, процентных и так далее). Эффективной мерой общей поддержки бизнеса выступает снижение налогов и дерегулирование хозяйственной деятельности", - отметили аналитики.Второй этап: первичная подстройкаДалее экономика пройдет первичную подстройку компаний и производственных цепочек к новым условиям функционирования. На этом этапе важна возможность оперативно переключиться на альтернативных поставщиков, также проявятся негативные вторичные эффекты спада. При этом резкого увеличения производства замещающей продукции ожидать, по мнению аналитиков, не следует.При налаживании поставок от альтернативных зарубежных поставщиков возрастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и "челночного" малого бизнеса, однако такой импорт подорожает. "Спад объемов производства и валовой добавленной стоимости произойдет, в основном, на первом и втором этапах, ориентировочно до конца 2022 года", - считают аналитики.Третий этап: "обратная индустриализация"Следующим этапом станет "обратная индустриализация" - индустриализация на основе развития менее передовых технологий, это может занять несколько лет. Произойдет частичное импортозамещение технологий и производств, но техническая и экономическая эффективность созданной техники будет уступать нынешним. Занятость в импортозамещающих отраслях будет увеличиваться, производство – расти опережающими темпами, считают аналитики."Доля промышленности в экономике увеличится. Еще одним важным последствием станет снижение экологичности производства… Меньшая производительность и эффективность техники и технологий потребует увеличения числа занятых, работающих в отраслях, использующих технику и технологии... Рост зарплат будет отставать от роста производства, а труд станет дешеветь относительно капитала", - добавили эксперты.Четвёртый этап: завершение структурной перестройкиНа последнем этапе, по мнению аналитиков, завершится структурная перестройка, будет достигнуто новое равновесие и развитие "на новой, менее совершенной технологической базе", произойдет постепенный возврат к прежним технологическим уровням.Дальнейшая экономическая динамика будет определяться величиной технологического отставания от других стран, возможностями масштабного экспорта в другие страны продукции с высокой добавленной стоимостью, ролью и местом иностранных компаний и инвестиций в России (важно восстановить привлекательность инвестиций в РФ), развитием человеческого капитала и наличием социальных лифтов и другими факторами, считают эксперты."Темпы роста потенциального ВВП могут оказаться как выше, так и ниже уровня последнего десятилетия, оцениваемого чуть ниже 2%… В российской экономике вырастет доля обрабатывающих производств и сектора бизнес-услуг. Снизятся доля потребительских услуг и их относительные цены… Стратегическая задача государства состоит в том, чтобы всячески ее поддерживать. Это предполагает масштабную экономическую либерализацию, радикальное снижение госрегулирования и контроля, уменьшение налогового бремени", - заключили аналитики.

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https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784395372.html

https://ria.ru/20220421/rubl-1784678463.html

https://ria.ru/20220421/ekonomika-1784670965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)