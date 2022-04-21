https://ria.ru/20220421/ekonomika-1784670965.html

Российская экономика должна быть конкурентоспособной, заявила Набиуллина

Российская экономика должна быть конкурентоспособной, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.04.2022

Российская экономика должна быть конкурентоспособной, заявила Набиуллина

Российская экономика, несмотря на то, что осталась отрезанной от значительной части финансовых рынков, должна быть конкурентоспособной, и политику самоизоляции... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:04

2022-04-21T12:04

2022-04-21T12:16

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская экономика, несмотря на то, что осталась отрезанной от значительной части финансовых рынков, должна быть конкурентоспособной, и политику самоизоляции по всем направлениям проводить не нужно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Понятно, что нас сейчас отрезали от значительной части финансовых рынков и экономики, но мы должны быть очень прагматичными. Наша задача, чтобы наша экономика была конкурентоспособной. На мой взгляд, не надо проводить политику самоизоляции по всем направлениям. Все-таки нужно сотрудничать с теми странами, с которыми мы готовы сотрудничать, выстраивать эти отношения", - заявила глава регулятора.Она добавила, что Банк России "в финансовой сфере будет помогать". "Кстати, Китай уже достаточно открытая страна и повышает свою открытость и торгует со всем миром", - заключила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/kompensatsiya-1784421609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина