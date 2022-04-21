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Российская экономика должна быть конкурентоспособной, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.04.2022
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Российская экономика должна быть конкурентоспособной, заявила Набиуллина
Российская экономика должна быть конкурентоспособной, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.04.2022
Российская экономика должна быть конкурентоспособной, заявила Набиуллина
Российская экономика, несмотря на то, что осталась отрезанной от значительной части финансовых рынков, должна быть конкурентоспособной, и политику самоизоляции... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:04
2022-04-21T12:16
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская экономика, несмотря на то, что осталась отрезанной от значительной части финансовых рынков, должна быть конкурентоспособной, и политику самоизоляции по всем направлениям проводить не нужно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Понятно, что нас сейчас отрезали от значительной части финансовых рынков и экономики, но мы должны быть очень прагматичными. Наша задача, чтобы наша экономика была конкурентоспособной. На мой взгляд, не надо проводить политику самоизоляции по всем направлениям. Все-таки нужно сотрудничать с теми странами, с которыми мы готовы сотрудничать, выстраивать эти отношения", - заявила глава регулятора.Она добавила, что Банк России "в финансовой сфере будет помогать". "Кстати, Китай уже достаточно открытая страна и повышает свою открытость и торгует со всем миром", - заключила она.
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экономика, россия, эльвира набиуллина
12:04 21.04.2022 (обновлено: 12:16 21.04.2022)
 
Российская экономика должна быть конкурентоспособной, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что России не нужно проводить политику самоизоляции

© Фото : Банк РоссииПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : Банк России
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская экономика, несмотря на то, что осталась отрезанной от значительной части финансовых рынков, должна быть конкурентоспособной, и политику самоизоляции по всем направлениям проводить не нужно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Понятно, что нас сейчас отрезали от значительной части финансовых рынков и экономики, но мы должны быть очень прагматичными. Наша задача, чтобы наша экономика была конкурентоспособной. На мой взгляд, не надо проводить политику самоизоляции по всем направлениям. Все-таки нужно сотрудничать с теми странами, с которыми мы готовы сотрудничать, выстраивать эти отношения", - заявила глава регулятора.
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Она добавила, что Банк России "в финансовой сфере будет помогать". "Кстати, Китай уже достаточно открытая страна и повышает свою открытость и торгует со всем миром", - заключила она.
 
ЭкономикаРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
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