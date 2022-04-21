https://ria.ru/20220421/eisi-1784757631.html

Эксперты обсудили действия властей и бизнеса в условиях санкций

Эксперты обсудили действия властей и бизнеса в условиях санкций - РИА Новости, 21.04.2022

Эксперты обсудили действия властей и бизнеса в условиях санкций

О том, как российская экономика и промышленность переживают многочисленные санкции, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:14

2022-04-21T17:14

2022-04-21T17:14

экономика

госдума рф

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. О том, как российская экономика и промышленность переживают многочисленные санкции, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, российские власти приняли решение снизить количество проверок бизнеса со стороны контролирующих органов, а также ввели дополнительно более 200 мер поддержки."Если мы столкнулись с беспрецедентными внешними санкциями, то по законам политической физики надо снять внутреннее давление", – сказал Наумов, напомнив, что решение об отмене проверок будет действовать ближайшие годы. Кроме этого, по его словам, оказалось важным оставить за бизнесом право принимать решение, как тратить прибыль, и распоряжаться собственными средствами, чтобы сделать работу компаний более устойчивой.ЭИСИ еженедельно собирает данные о том, как разные сферы промышленности ведут деятельность в условиях санкционного давления. Исследования готовятся на основе интервью с руководителями предприятий, они доступны на сайте организации. Заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова представила один из таких отчетов о работе сферы пищевой промышленности. По данным ЭИСИ, "картина достаточно спокойная". Рынок в должной степени обеспечивается маслом, молоком, зерном. Из основных рисков опрошенные руководители предприятий назвали зависимость от некоторых видов семян, возможное снижение технологичности, ажиотажный спрос со стороны торговых сетей.О том, как к санкциям адаптируются региональные власти, рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина.По ее словам, многие руководители регионов используют опыт времен коронавирусных ограничений: они создали институты принятия оперативных решений, а также центры импортозамещения. По оценке спикера, эффективнее всего на современные реалии отреагировали власти Челябинской, Амурской и Иркутской областей.

https://ria.ru/20220420/odezhda-1784499362.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/putin-1784520990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, госдума рф