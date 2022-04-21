https://ria.ru/20220421/egipet-1784640691.html

Эксперты рассказали, как повлияли на туристов новые рейсы в Египет

Эксперты рассказали, как повлияли на туристов новые рейсы в Египет - РИА Новости, 21.04.2022

Эксперты рассказали, как повлияли на туристов новые рейсы в Египет

Оживление продаж на египетском направлении туроператоры зафиксировали в последние пару недель в связи с появлением новых вариантов перелетов, говорится в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:48

2022-04-21T13:48

2022-04-21T13:48

туризм

туризм

новости - туризм

египет

шарм-эш-шейх

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

egypt air

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Оживление продаж на египетском направлении туроператоры зафиксировали в последние пару недель в связи с появлением новых вариантов перелетов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).Но, по словам экспертов, относительное оживление продаж на египетском направлении произошло в последние 10-14 дней в связи с появлением новых вариантов перелетов. Так, Pegasus Airlines возобновил рейсы из Москвы и Петербурга со стыковкой в Стамбуле, а Egypt Air с 15 апреля перезапустил рейсы из Москвы в Каир.По информации туроператоров, возвращение рейсов Egypt Air позволило сформировать предложения экскурсионных туров в Каир, комбинированных программ с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, круизов по Нилу и отдыха на Средиземном побережье, также указали в ассоциации.В АТОР отметили, что большинство туристов, которые выбирают Египет на майские праздники, по-прежнему летят именно в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. А лидером спроса на майские праздники стал Шарм-эш-Шейх. "На рынке есть пакетные туры на курорты Египта как на базе прямой туристической перевозки, так и стыковочных рейсов", — уточнили в ассоциации.Эксперты уточнили, что на отдыхе в Египте туристы из России предпочитают отели "пять звёзд" и "все включено". Но в этом году участники отрасли заметили новый тренд, который сформировался из-за международных санкций: туристы предпочитают туры и отели с максимальным включенным набором услуг, включая заблаговременную покупку экскурсий. Они поясняют, что туристы стремятся по максимуму оплатить все заранее в России рублями, так как карта "Мир" в Египте, как и другие российские банковские карты, не работает.

https://ria.ru/20220421/puteshestviya-1784489493.html

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египет

шарм-эш-шейх

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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