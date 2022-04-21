https://ria.ru/20220421/egipet-1784640691.html
Эксперты рассказали, как повлияли на туристов новые рейсы в Египет
Эксперты рассказали, как повлияли на туристов новые рейсы в Египет - РИА Новости, 21.04.2022
Эксперты рассказали, как повлияли на туристов новые рейсы в Египет
Оживление продаж на египетском направлении туроператоры зафиксировали в последние пару недель в связи с появлением новых вариантов перелетов, говорится в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:48
2022-04-21T13:48
2022-04-21T13:48
туризм
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новости - туризм
египет
шарм-эш-шейх
москва
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Оживление продаж на египетском направлении туроператоры зафиксировали в последние пару недель в связи с появлением новых вариантов перелетов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).Но, по словам экспертов, относительное оживление продаж на египетском направлении произошло в последние 10-14 дней в связи с появлением новых вариантов перелетов. Так, Pegasus Airlines возобновил рейсы из Москвы и Петербурга со стыковкой в Стамбуле, а Egypt Air с 15 апреля перезапустил рейсы из Москвы в Каир.По информации туроператоров, возвращение рейсов Egypt Air позволило сформировать предложения экскурсионных туров в Каир, комбинированных программ с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, круизов по Нилу и отдыха на Средиземном побережье, также указали в ассоциации.В АТОР отметили, что большинство туристов, которые выбирают Египет на майские праздники, по-прежнему летят именно в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. А лидером спроса на майские праздники стал Шарм-эш-Шейх. "На рынке есть пакетные туры на курорты Египта как на базе прямой туристической перевозки, так и стыковочных рейсов", — уточнили в ассоциации.Эксперты уточнили, что на отдыхе в Египте туристы из России предпочитают отели "пять звёзд" и "все включено". Но в этом году участники отрасли заметили новый тренд, который сформировался из-за международных санкций: туристы предпочитают туры и отели с максимальным включенным набором услуг, включая заблаговременную покупку экскурсий. Они поясняют, что туристы стремятся по максимуму оплатить все заранее в России рублями, так как карта "Мир" в Египте, как и другие российские банковские карты, не работает.
https://ria.ru/20220421/puteshestviya-1784489493.html
https://ria.ru/20220418/egipet-1784094632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), egypt air, pegasus airlines, хургада, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Эксперты рассказали, как повлияли на туристов новые рейсы в Египет
Новые авиарейсы оживили продажи туров в Египет из России в последние две недели
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Оживление продаж на египетском направлении туроператоры зафиксировали в последние пару недель в связи с появлением новых вариантов перелетов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В условиях дефицита перевозки на курорты Египта спрос на майские праздники ожидаемо просел. На ситуацию повлияли и сложности с прохождением платежей египетским партнерам, а также запрет на продажу валюты физлицам. В Египте не принимают российские банковские карты, включая "Мир", что затрудняет оплату дополнительных услуг", — рассказали в ассоциации.
Но, по словам экспертов, относительное оживление продаж на египетском направлении произошло в последние 10-14 дней в связи с появлением новых вариантов перелетов. Так, Pegasus Airlines возобновил рейсы из Москвы и Петербурга со стыковкой в Стамбуле, а Egypt Air с 15 апреля перезапустил рейсы из Москвы в Каир.
По информации туроператоров, возвращение рейсов Egypt Air позволило сформировать предложения экскурсионных туров в Каир, комбинированных программ с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, круизов по Нилу и отдыха на Средиземном побережье, также указали в ассоциации.
В АТОР отметили, что большинство туристов, которые выбирают Египет на майские праздники, по-прежнему летят именно в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
А лидером спроса на майские праздники стал Шарм-эш-Шейх. "На рынке есть пакетные туры на курорты Египта как на базе прямой туристической перевозки, так и стыковочных рейсов", — уточнили в ассоциации.
Эксперты уточнили, что на отдыхе в Египте туристы из России предпочитают отели "пять звёзд" и "все включено". Но в этом году участники отрасли заметили новый тренд, который сформировался из-за международных санкций: туристы предпочитают туры и отели с максимальным включенным набором услуг, включая заблаговременную покупку экскурсий. Они поясняют, что туристы стремятся по максимуму оплатить все заранее в России рублями, так как карта "Мир" в Египте, как и другие российские банковские карты, не работает.