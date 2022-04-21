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Автоэксперт назвал главные риски водителей во время дождя

Автоэксперт назвал главные риски водителей во время дождя - РИА Новости, 21.04.2022

Автоэксперт назвал главные риски водителей во время дождя

Вождение всегда является источником повышенной опасности, поскольку человек не всегда успевает среагировать на возникающие проблемы. Чем выше скорость, тем... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T03:18

2022-04-21T03:18

2022-04-21T03:18

авто

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вождение всегда является источником повышенной опасности, поскольку человек не всегда успевает среагировать на возникающие проблемы. Чем выше скорость, тем больше рисков. Они многократно усиливаются во время дождя, рассказывает агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Кроме этого, в дождь значительно снижается обзорность. Поэтому следует сразу значительно снизить скорость движения, избегая резких маневров, ускорений и торможений. Если дождь слишком сильный, лучше остановиться в безопасном месте, пока он не утихнет.

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто