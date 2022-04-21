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Автоэксперт назвал главные риски водителей во время дождя
Автоэксперт назвал главные риски водителей во время дождя - РИА Новости, 21.04.2022
Автоэксперт назвал главные риски водителей во время дождя
Вождение всегда является источником повышенной опасности, поскольку человек не всегда успевает среагировать на возникающие проблемы. Чем выше скорость, тем... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T03:18
2022-04-21T03:18
2022-04-21T03:18
авто
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вождение всегда является источником повышенной опасности, поскольку человек не всегда успевает среагировать на возникающие проблемы. Чем выше скорость, тем больше рисков. Они многократно усиливаются во время дождя, рассказывает агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Кроме этого, в дождь значительно снижается обзорность. Поэтому следует сразу значительно снизить скорость движения, избегая резких маневров, ускорений и торможений. Если дождь слишком сильный, лучше остановиться в безопасном месте, пока он не утихнет.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто
Автоэксперт назвал главные риски водителей во время дождя
Эксперт Васильев предупредил об опасности вождения автомобиля во время дождя