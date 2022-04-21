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Автоэксперт назвал главные риски водителей во время дождя - РИА Новости, 21.04.2022
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Автоэксперт назвал главные риски водителей во время дождя
Автоэксперт назвал главные риски водителей во время дождя - РИА Новости, 21.04.2022
Автоэксперт назвал главные риски водителей во время дождя
Вождение всегда является источником повышенной опасности, поскольку человек не всегда успевает среагировать на возникающие проблемы. Чем выше скорость, тем... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T03:18
2022-04-21T03:18
авто
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вождение всегда является источником повышенной опасности, поскольку человек не всегда успевает среагировать на возникающие проблемы. Чем выше скорость, тем больше рисков. Они многократно усиливаются во время дождя, рассказывает агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Кроме этого, в дождь значительно снижается обзорность. Поэтому следует сразу значительно снизить скорость движения, избегая резких маневров, ускорений и торможений. Если дождь слишком сильный, лучше остановиться в безопасном месте, пока он не утихнет.
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авто
03:18 21.04.2022
 
Автоэксперт назвал главные риски водителей во время дождя

Эксперт Васильев предупредил об опасности вождения автомобиля во время дождя

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАвтомобиль на улице после сильного дождя
Автомобиль на улице после сильного дождя - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Автомобиль на улице после сильного дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вождение всегда является источником повышенной опасности, поскольку человек не всегда успевает среагировать на возникающие проблемы. Чем выше скорость, тем больше рисков. Они многократно усиливаются во время дождя, рассказывает агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
“Прежде всего, мокрый асфальт обладает меньшим коэффициентом сцепления - особенно это проявляется в момент начала дождя, поскольку капли воды начинают смачивать покрывшую асфальт пыль и грязь”, - объясняет он.
Кроме этого, в дождь значительно снижается обзорность. Поэтому следует сразу значительно снизить скорость движения, избегая резких маневров, ускорений и торможений. Если дождь слишком сильный, лучше остановиться в безопасном месте, пока он не утихнет.
 
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