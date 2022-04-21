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Из Белгорода в Луганск открылась прямая дорога через Харьковскую область

Из Белгорода в Луганск открылась прямая дорога через Харьковскую область - РИА Новости, 21.04.2022

Из Белгорода в Луганск открылась прямая дорога через Харьковскую область

Корреспондент РИА Новости протестировал дорогу из Харьковской области в Луганск через Сватово, Старобельск и Счастье, путь занимает чуть более двух часов. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T05:15

2022-04-21T05:15

2022-04-21T05:50

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СВАТОВО, 21 апр - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости протестировал дорогу из Харьковской области в Луганск через Сватово, Старобельск и Счастье, путь занимает чуть более двух часов.Дорогой уже беспрепятственно пользуются жители ЛНР и освобожденных районов Харьковской области. Последние ездят к соседям за продуктами.На блокпосту при въезде в ЛНР из Харьковской области гражданам надо будет только показать паспорт, никаких специальных проверок не проводится.Как передает корреспондент РИА Новости, таким образом открывается прямая дорога из Луганска через Харьковскую область в Белгород.

https://ria.ru/20220421/tets-1784619117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, харьковская область, белгород, луганск