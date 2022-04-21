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Из Белгорода в Луганск открылась прямая дорога через Харьковскую область - РИА Новости, 21.04.2022
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Из Белгорода в Луганск открылась прямая дорога через Харьковскую область
Из Белгорода в Луганск открылась прямая дорога через Харьковскую область - РИА Новости, 21.04.2022
Из Белгорода в Луганск открылась прямая дорога через Харьковскую область
Корреспондент РИА Новости протестировал дорогу из Харьковской области в Луганск через Сватово, Старобельск и Счастье, путь занимает чуть более двух часов. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T05:15
2022-04-21T05:50
в мире
харьковская область
белгород
луганск
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СВАТОВО, 21 апр - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости протестировал дорогу из Харьковской области в Луганск через Сватово, Старобельск и Счастье, путь занимает чуть более двух часов.Дорогой уже беспрепятственно пользуются жители ЛНР и освобожденных районов Харьковской области. Последние ездят к соседям за продуктами.На блокпосту при въезде в ЛНР из Харьковской области гражданам надо будет только показать паспорт, никаких специальных проверок не проводится.Как передает корреспондент РИА Новости, таким образом открывается прямая дорога из Луганска через Харьковскую область в Белгород.
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в мире, харьковская область, белгород, луганск
05:15 21.04.2022 (обновлено: 05:50 21.04.2022)
 
Из Белгорода в Луганск открылась прямая дорога через Харьковскую область

Корреспондент РИА Новости протестировал дорогу из Харьковской области в Луганск

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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СВАТОВО, 21 апр - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости протестировал дорогу из Харьковской области в Луганск через Сватово, Старобельск и Счастье, путь занимает чуть более двух часов.
Дорогой уже беспрепятственно пользуются жители ЛНР и освобожденных районов Харьковской области. Последние ездят к соседям за продуктами.
На блокпосту при въезде в ЛНР из Харьковской области гражданам надо будет только показать паспорт, никаких специальных проверок не проводится.
Как передает корреспондент РИА Новости, таким образом открывается прямая дорога из Луганска через Харьковскую область в Белгород.
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