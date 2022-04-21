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В Донецке мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками

В Донецке мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 21.04.2022

В Донецке мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками

Острая реакция на стресс проявилась у хозяина частного жилого дома в Петровском районе Донецка при попадании в дом снаряда в результате обстрела со стороны... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:57

2022-04-21T11:57

2022-04-21T11:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

сергей лавров

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Острая реакция на стресс проявилась у хозяина частного жилого дома в Петровском районе Донецка при попадании в дом снаряда в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины по адресам: Донецк (Петровский район): ул. Вешенская, 19 - прямое попадание в частный жилой дом. Пострадал хозяин дома - мужчина 1963 г.р. - острая реакция на стресс", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, сцкк, украина, вооруженные силы украины