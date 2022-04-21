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В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/donetsk-1784626295.html
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 21.04.2022
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина
Мужчина получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, пострадавший госпитализирован, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T08:24
2022-04-21T08:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, пострадавший госпитализирован, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Из-за обстрела украинских боевиков в Петровском районе Донецка ранен мужчина. ВФУ продолжают обстрелы мирных районов Донецка. В результате прямого попадания в дом по ул. Вешенская получил ранение мужчина. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой", - заявили в ведомстве.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска в 06.05 утра обстреляли Петровский район Донецка, выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, днр, украина
08:24 21.04.2022
 
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

ДНР: мужчина ранен в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, пострадавший госпитализирован, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Из-за обстрела украинских боевиков в Петровском районе Донецка ранен мужчина. ВФУ продолжают обстрелы мирных районов Донецка. В результате прямого попадания в дом по ул. Вешенская получил ранение мужчина. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой", - заявили в ведомстве.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска в 06.05 утра обстреляли Петровский район Донецка, выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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