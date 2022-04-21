https://ria.ru/20220421/donbass-1784812813.html

Из Донбасса в Россию эвакуировали более 150 тысяч детей

Из Донбасса в Россию эвакуировали более 150 тысяч детей - РИА Новости, 21.04.2022

Из Донбасса в Россию эвакуировали более 150 тысяч детей

Более 150 тысяч детей из Донбасса эвакуированы на территорию России, в оказании им помощи задействованы все регионы, заявила уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T22:26

2022-04-21T22:26

2022-04-21T22:26

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

донбасс

украина

общество

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Более 150 тысяч детей из Донбасса эвакуированы на территорию России, в оказании им помощи задействованы все регионы, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова."Эвакуированных детей чуть более 150 тысяч, это не только дети из семей, но это еще и дети из учреждений разных, которые находились на территории ЛДНР", - рассказала Львова-Белова в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.По ее словам, задействована основная часть регионов, "потому что эвакуированные есть практически везде"."В целом вопросом гуманитарной помощи эвакуированным гражданам занимаются практически все субъекты, что касается ПВР, то их порядка 9000 с лишним на территории РФ", - сообщила Львова-Белова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/bezhentsy-1784808913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, донбасс, украина, общество