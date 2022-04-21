https://ria.ru/20220421/donbass-1784810215.html

В ДНР сообщили о 16 пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР сообщили о 16 пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.04.2022

В ДНР сообщили о 16 пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ

Шестнадцать мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, в том числе в Мариуполе, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T22:04

2022-04-21T22:04

2022-04-21T22:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

мариуполь

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Шестнадцать мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, в том числе в Мариуполе, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 16 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранее освобожденных территорий республики", - сообщает представительство в Telegram-канале.По данным представительства, 14 человек пострадали в Мариуполе, один мужчина в населенном пункте Степное и одна женщина в населенном пункте Володарское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/mariupol-1784800342.html

https://ria.ru/20220421/donbass-1784796641.html

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, мариуполь, сцкк