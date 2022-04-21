В ДНР сообщили о 16 пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР сообщили о 16 пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ, в том числе в Мариуполе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители у разбитой машины в Левобережном районе Мариуполя.
Жители у разбитой машины в Левобережном районе Мариуполя.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Шестнадцать мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, в том числе в Мариуполе, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Вчера, 20:38В миреНа телевышке в Мариуполе подняли флаг ДНР
По данным представительства, 14 человек пострадали в Мариуполе, один мужчина в населенном пункте Степное и одна женщина в населенном пункте Володарское.
"Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1217 человек, в том числе. 66 детей", - сообщает представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.