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Украинские войска обстреляли Фрунзе в ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/donbass-1784805266.html
Украинские войска обстреляли Фрунзе в ЛНР
Украинские войска обстреляли Фрунзе в ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
Украинские войска обстреляли Фрунзе в ЛНР
Украинские войска обстреляли поселок Фрунзе в Луганской народной республике, ранена женщина, повреждены жилые дома, сообщил журналистам офицер представительства РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T21:14
2022-04-21T21:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская народная республика
фрунзе
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Фрунзе в Луганской народной республике, ранена женщина, повреждены жилые дома, сообщил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Представительством ЛНР в СЦКК по информации, поступившей от МЧС ЛНР, зафиксированы последствия обстрела 21 апреля 2022 года поселка Фрунзе со стороны вооруженных формирований Украины с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", - сообщил представитель ведомства.Он уточнил, что в результате обстрела получила ранение женщина 1976 года рождения, повреждено 13 жилых домов и два легковых автомобиля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/donbass-1784773015.html
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, фрунзе, украина, сцкк
21:14 21.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Фрунзе в ЛНР

Украинские войска обстреляли Фрунзе в ЛНР, ранена женщина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК проводит работу по фиксации последствий обстрела в населенном пункте Фрунзе в ЛНР
Представитель СЦКК проводит работу по фиксации последствий обстрела в населенном пункте Фрунзе в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Представитель СЦКК проводит работу по фиксации последствий обстрела в населенном пункте Фрунзе в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Фрунзе в Луганской народной республике, ранена женщина, повреждены жилые дома, сообщил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Представительством ЛНР в СЦКК по информации, поступившей от МЧС ЛНР, зафиксированы последствия обстрела 21 апреля 2022 года поселка Фрунзе со стороны вооруженных формирований Украины с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", - сообщил представитель ведомства.
Он уточнил, что в результате обстрела получила ранение женщина 1976 года рождения, повреждено 13 жилых домов и два легковых автомобиля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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18:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Железную Балку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаФрунзеУкраинаСЦКК
 
 
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