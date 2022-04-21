Украинские войска обстреляли Фрунзе в ЛНР
Украинские войска обстреляли Фрунзе в ЛНР, ранена женщина
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК проводит работу по фиксации последствий обстрела в населенном пункте Фрунзе в ЛНР
Представитель СЦКК проводит работу по фиксации последствий обстрела в населенном пункте Фрунзе в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Фрунзе в Луганской народной республике, ранена женщина, повреждены жилые дома, сообщил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Он уточнил, что в результате обстрела получила ранение женщина 1976 года рождения, повреждено 13 жилых домов и два легковых автомобиля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.