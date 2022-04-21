https://ria.ru/20220421/donbass-1784784917.html

ВСУ в столкновениях с силами ДНР потеряли с начала суток 46 человек

ВСУ в столкновениях с силами ДНР потеряли с начала суток 46 человек - РИА Новости, 21.04.2022

ВСУ в столкновениях с силами ДНР потеряли с начала суток 46 человек

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что украинские войска с начала текущих суток потеряли в боестолкновениях с ее подразделениями 46 человек... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:10

2022-04-21T19:10

2022-04-21T19:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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донбасс

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ДОНЕЦК 21 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что украинские войска с начала текущих суток потеряли в боестолкновениях с ее подразделениями 46 человек и технику."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 46 украинских националистов, одну 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и один бронетранспортер. Захвачены два 120-миллиметровых миномета, одна бронированная машина и одно грузовое транспортное средство", - сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/donbass-1784785693.html

https://ria.ru/20220421/donbass-1784787134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс