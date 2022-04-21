https://ria.ru/20220421/donbass-1784776509.html

Жители Старобельска сменят украинские автомобильные номера на номера ЛНР

Жители Старобельска сменят украинские автомобильные номера на номера ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022

Жители Старобельска сменят украинские автомобильные номера на номера ЛНР

В освобожденных городах Старобельске и Сватово началась замена украинских номеров на новые номера Луганской народной республики, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:29

2022-04-21T18:29

2022-04-21T18:30

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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 21 апр - РИА Новости. В освобожденных городах Старобельске и Сватово началась замена украинских номеров на новые номера Луганской народной республики, сообщила РИА Новости старший инспектор по особым поручениям штаба УГИБДД МВД ЛНР Инна Беловодская."С начала апреля текущего года на освобожденных территориях республики министерством внутренних дел Луганской народной республики открыто два подразделения МРЭО (межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела – ред.) в городе Старобельске и городе Сватово. Гражданам предоставляются услуги по регистрации транспортных средств, изменению учетных данных, выдаче и обмену водительских удостоверений", - сказала она.По словам Беловодской, ежедневно в подразделения обращаются порядка 100 граждан по различным вопросам.Корреспондент РИА Новости поговорил с жителем Старобельска Александром, который только что поменял украинские номера на номера ЛНР, чтобы ездить спокойно без каких-либо проволочек в Ростовскую область. Александр сообщил, что украинские номера будет сдавать, потому что не хочет оставлять "на память".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/melitopol-1784769087.html

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784687142.html

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Замена украинских номеров на номера ЛНР в Старобельске и Сватово В освобожденных городах Старобельске и Сватово началась замена украинских номеров на новые номера Луганской народной республики 2022-04-21T18:29 true PT1M06S

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, старобельск, луганская народная республика, сватово