https://ria.ru/20220421/donbass-1784750667.html

Итальянский сенатор призвал дать Донбассу автономный статус

Итальянский сенатор призвал дать Донбассу автономный статус - РИА Новости, 21.04.2022

Итальянский сенатор призвал дать Донбассу автономный статус

Сенатор от итальянского "Движения 5 звезд" (Д5З) Джанлука Феррара в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что для завершения конфликта на Украине необходимо... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:42

2022-04-21T16:42

2022-04-21T16:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

владимир путин

россия

украина

донбасс

обсе

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РИМ, 21 апр - РИА Новости. Сенатор от итальянского "Движения 5 звезд" (Д5З) Джанлука Феррара в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что для завершения конфликта на Украине необходимо компромиссное решение по статусу Донбасса, которое должно быть принято через волеизъявление под эгидой ОБСЕ."Я уже долго говорю о том, что необходимо найти компромисс, потому что война не несет добра ни одной стороне. Я, естественно, твердо осуждаю агрессию Путина, потому что Украина - это суверенное государство. Я думаю, что на Западе нужно не только говорить о войне и о вооружениях, но и о перемирии, мире и дипломатии, как это делает папа Римский", - заявил Феррара.По его словам, "в данный момент приоритет должен быть отдан дипломатии", потому что в данный момент складывается впечатление, что конфликт "может усугубиться в апокалиптическом ключе", однако "это делается путем демократии, а не с помощью танков"."Сейчас нужно остановиться и поразмышлять, чтобы вложить чуть больше в переговорный план. Необходимо восстановить переговоры, потому что продолжение конфликта с более тяжелым вооружением повлечет ответ с более тяжелым вооружением со стороны Путина, что может закончиться ядерным конфликтом", - заявил Феррара, возглавляющий группу Д5З в комиссии Сената по иностранным делам.Глава российского МИД Сергей Лавров несколько раз заявлял журналистам, что он не верит в возможность ядерной войны, тему эти поднимают в основном представители Запада, и Москву настораживает, что они "по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/kharkov-1784634334.html

https://ria.ru/20220421/znamya-1784693503.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, донбасс, обсе