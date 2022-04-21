Рейтинг@Mail.ru
Итальянский сенатор призвал дать Донбассу автономный статус - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/donbass-1784750667.html
Итальянский сенатор призвал дать Донбассу автономный статус
Итальянский сенатор призвал дать Донбассу автономный статус - РИА Новости, 21.04.2022
Итальянский сенатор призвал дать Донбассу автономный статус
Сенатор от итальянского "Движения 5 звезд" (Д5З) Джанлука Феррара в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что для завершения конфликта на Украине необходимо... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:42
2022-04-21T16:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
донбасс
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c266ddc3af77a666df08de01c4ba958a.jpg
РИМ, 21 апр - РИА Новости. Сенатор от итальянского "Движения 5 звезд" (Д5З) Джанлука Феррара в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что для завершения конфликта на Украине необходимо компромиссное решение по статусу Донбасса, которое должно быть принято через волеизъявление под эгидой ОБСЕ."Я уже долго говорю о том, что необходимо найти компромисс, потому что война не несет добра ни одной стороне. Я, естественно, твердо осуждаю агрессию Путина, потому что Украина - это суверенное государство. Я думаю, что на Западе нужно не только говорить о войне и о вооружениях, но и о перемирии, мире и дипломатии, как это делает папа Римский", - заявил Феррара.По его словам, "в данный момент приоритет должен быть отдан дипломатии", потому что в данный момент складывается впечатление, что конфликт "может усугубиться в апокалиптическом ключе", однако "это делается путем демократии, а не с помощью танков"."Сейчас нужно остановиться и поразмышлять, чтобы вложить чуть больше в переговорный план. Необходимо восстановить переговоры, потому что продолжение конфликта с более тяжелым вооружением повлечет ответ с более тяжелым вооружением со стороны Путина, что может закончиться ядерным конфликтом", - заявил Феррара, возглавляющий группу Д5З в комиссии Сената по иностранным делам.Глава российского МИД Сергей Лавров несколько раз заявлял журналистам, что он не верит в возможность ядерной войны, тему эти поднимают в основном представители Запада, и Москву настораживает, что они "по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/kharkov-1784634334.html
https://ria.ru/20220421/znamya-1784693503.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7439ea97731c642c8f60e9192d5bc499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, донбасс, обсе
16:42 21.04.2022
 
Итальянский сенатор призвал дать Донбассу автономный статус

Итальянский сенатор Феррара призвал дать Донбассу автономный статус в составе Украины

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Флаг Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 21 апр - РИА Новости. Сенатор от итальянского "Движения 5 звезд" (Д5З) Джанлука Феррара в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что для завершения конфликта на Украине необходимо компромиссное решение по статусу Донбасса, которое должно быть принято через волеизъявление под эгидой ОБСЕ.
"Я уже долго говорю о том, что необходимо найти компромисс, потому что война не несет добра ни одной стороне. Я, естественно, твердо осуждаю агрессию Путина, потому что Украина - это суверенное государство. Я думаю, что на Западе нужно не только говорить о войне и о вооружениях, но и о перемирии, мире и дипломатии, как это делает папа Римский", - заявил Феррара.
Войска ЛНР освободили дорогу на Харьков - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 09:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ЛНР освободили дорогу на Харьков
По его словам, "в данный момент приоритет должен быть отдан дипломатии", потому что в данный момент складывается впечатление, что конфликт "может усугубиться в апокалиптическом ключе", однако "это делается путем демократии, а не с помощью танков".
"Я думаю, что из этой ситуации можно выйти через выборную процедуру, в которой может принять участие ОБСЕ для проверки ее легитимности, возможно, дав этим регионам автономный статус", - сказал представитель "Движения" (Д5З), подчеркнув, что считает Донбасс территорией Украины.
"Сейчас нужно остановиться и поразмышлять, чтобы вложить чуть больше в переговорный план. Необходимо восстановить переговоры, потому что продолжение конфликта с более тяжелым вооружением повлечет ответ с более тяжелым вооружением со стороны Путина, что может закончиться ядерным конфликтом", - заявил Феррара, возглавляющий группу Д5З в комиссии Сената по иностранным делам.
"Если это означает продолжение войны, войны, которая неминуемо закончится третьей мировой, я предлагаю найти середину. Это решение может быть принято через переговоры на основе проведения избирательной консультации", - подытожил сенатор.
Глава российского МИД Сергей Лавров несколько раз заявлял журналистам, что он не верит в возможность ядерной войны, тему эти поднимают в основном представители Запада, и Москву настораживает, что они "по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 13:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Росгвардейцы подняли Знамя Победы над Херсоном
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала