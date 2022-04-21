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Первая фура "ЗооДруг" доставила помощь приютам и зоопаркам Донбасса - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/donbass-1784734987.html
Первая фура "ЗооДруг" доставила помощь приютам и зоопаркам Донбасса
Первая фура "ЗооДруг" доставила помощь приютам и зоопаркам Донбасса - РИА Новости, 21.04.2022
Первая фура "ЗооДруг" доставила помощь приютам и зоопаркам Донбасса
Первая фура "ЗооДруг" прибыла в Донецк в четверг, она доставила крупы, корма, ветеринарные препараты и строительные материалы для вольеров, которые распределят... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:51
2022-04-21T15:51
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
россия
донбасс
ника
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первая фура "ЗооДруг" прибыла в Донецк в четверг, она доставила крупы, корма, ветеринарные препараты и строительные материалы для вольеров, которые распределят между собой приюты и зоопарки Донбасса, сообщает пресс-служба проекта "Зоодруг"."Сегодня первая фура "ЗооДруг" прибыла в Донецк. 15-тонный груз благополучно прошёл пограничный контроль и доставлен в самый большой приют республики ДНР "ПИФ", который стал центром распределения помощи "ЗооДруга". Это 11 тонн пшеничной крупы, 4 тонны сухого и консервированного корма для кошек и собак, ветеринарные и аптечные препараты, перегородки для строительства вольеров, садовые тачки, шланги для полива и другой необходимый инвентарь для зоопарков", - говорится в сообщении.Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и инициатор кампании "ЗооДруг" Елена Шаройкина сообщила, что помощь "ЗооДруга" нужна и её ждут замечательные люди, которые не оставляют в беде животных несмотря на сложную ситуацию в регионе."Благодарю каждого неравнодушного жителя России, у кого болит душа из-за страданий животных, и кто стал участником нашей кампании", - сказала Шаройкина.Отмечается, что первая партия помощи распределяется между 40 приютами и опекунами бездомных животных ДНР, а также зоопарками в Придорожном, Докучаевске и Мариуполе. По словам директора приюта "ПИФ" Виктории Васильевой, первый раз в истории Донецка приют получает такую огромную и полезную помощь.По информации проекта "ЗооДруг", всего в регионе насчитывается 80 больших и мини-приютов, которые опекают бездомных кошек и собак. Волонтёры и сотрудники приютов ДНР надеются, что со вторым приездом "ЗооДруга" помощь охватит и оставшиеся 40 организаций.Тридцать первого марта в России стартовала кампания "ЗооДруг" по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса. В рамках кампании проходит сбор денежных средств, кормов для животных, ветеринарных препаратов, бытовой химии, стройматериалов и многого другого, будет организована доставка помощи в нуждающиеся организации и населённые пункты. Кампания "ЗооДруг" реализуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР и Общественными палатами регионов. В перспективе, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта, грузы планируется направлять и в города Украины. В оргкомитет "ЗооДруга" входят волонтёры и представители: Московского общества защиты животных, Центра защиты животных АНО "ГБР. Зоозащита", АНО Реабилитационный центр для бездомных собак "Своя стая", Благотворительного фонда помощи животным "Лесной приют", Благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника", Фонда Защиты Китов, Благотворительного фонда "Рядом", Общероссийской общественной организации "Российское биологическое общество", Российской кинологической федерации и других объединений.
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784719046.html
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донецкая народная республика
россия
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Дарья Буймова
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96
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60
общество, донецкая народная республика, россия, донбасс, ника, признание днр и лнр в россии
15:51 21.04.2022
 
Первая фура "ЗооДруг" доставила помощь приютам и зоопаркам Донбасса

Первая фура "ЗооДруг" доставила корма и ветпрепараты приютам и зоопаркам Донбасса

© Фото : zoo_drug/telegram Фура "ЗооДруг" прибыла в Донецк
 Фура ЗооДруг прибыла в Донецк - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : zoo_drug/telegram
Фура "ЗооДруг" прибыла в Донецк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первая фура "ЗооДруг" прибыла в Донецк в четверг, она доставила крупы, корма, ветеринарные препараты и строительные материалы для вольеров, которые распределят между собой приюты и зоопарки Донбасса, сообщает пресс-служба проекта "Зоодруг".
"Сегодня первая фура "ЗооДруг" прибыла в Донецк. 15-тонный груз благополучно прошёл пограничный контроль и доставлен в самый большой приют республики ДНР "ПИФ", который стал центром распределения помощи "ЗооДруга". Это 11 тонн пшеничной крупы, 4 тонны сухого и консервированного корма для кошек и собак, ветеринарные и аптечные препараты, перегородки для строительства вольеров, садовые тачки, шланги для полива и другой необходимый инвентарь для зоопарков", - говорится в сообщении.
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Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и инициатор кампании "ЗооДруг" Елена Шаройкина сообщила, что помощь "ЗооДруга" нужна и её ждут замечательные люди, которые не оставляют в беде животных несмотря на сложную ситуацию в регионе.
"Благодарю каждого неравнодушного жителя России, у кого болит душа из-за страданий животных, и кто стал участником нашей кампании", - сказала Шаройкина.
Отмечается, что первая партия помощи распределяется между 40 приютами и опекунами бездомных животных ДНР, а также зоопарками в Придорожном, Докучаевске и Мариуполе. По словам директора приюта "ПИФ" Виктории Васильевой, первый раз в истории Донецка приют получает такую огромную и полезную помощь.
"Хочу от всего сердца поблагодарить всероссийскую кампанию "ЗооДруг" и Елену Шаройкину за то, что, объединив усилия нескольких фондов защиты животных из России, для нас смогли собрать и доставить столь необходимый груз. Желаю счастья и мирного неба над головой всем, кто нас поддержал", - сказала директор приюта.
По информации проекта "ЗооДруг", всего в регионе насчитывается 80 больших и мини-приютов, которые опекают бездомных кошек и собак. Волонтёры и сотрудники приютов ДНР надеются, что со вторым приездом "ЗооДруга" помощь охватит и оставшиеся 40 организаций.
Тридцать первого марта в России стартовала кампания "ЗооДруг" по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса. В рамках кампании проходит сбор денежных средств, кормов для животных, ветеринарных препаратов, бытовой химии, стройматериалов и многого другого, будет организована доставка помощи в нуждающиеся организации и населённые пункты. Кампания "ЗооДруг" реализуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР и Общественными палатами регионов. В перспективе, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта, грузы планируется направлять и в города Украины. В оргкомитет "ЗооДруга" входят волонтёры и представители: Московского общества защиты животных, Центра защиты животных АНО "ГБР. Зоозащита", АНО Реабилитационный центр для бездомных собак "Своя стая", Благотворительного фонда помощи животным "Лесной приют", Благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника", Фонда Защиты Китов, Благотворительного фонда "Рядом", Общероссийской общественной организации "Российское биологическое общество", Российской кинологической федерации и других объединений.
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