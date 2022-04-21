https://ria.ru/20220421/dollar-1784615709.html

Во Франции рассказали, кто выиграет от кризиса на Украине

Во Франции рассказали, кто выиграет от кризиса на Украине - РИА Новости, 21.04.2022

Во Франции рассказали, кто выиграет от кризиса на Украине

Кризис на Украине подтолкнет мир к отказу от гегемонии доллара, укрепив позиции юаня на международном уровне, такое мнение в беседе с Le Monde выразил... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T02:19

2022-04-21T02:19

2022-04-21T02:19

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Кризис на Украине подтолкнет мир к отказу от гегемонии доллара, укрепив позиции юаня на международном уровне, такое мнение в беседе с Le Monde выразил французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта.Как отметил эксперт, в период с 2001 по 2021 год доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с 70 с небольшим до 59 процентов. "Вес юаня в них пока ограничен, но он быстро растет, потому что ряд стран — в особенности азиатских — пытаются уйти из зоны влияния Запада", — пояснил он, выразив мнение, что в этой связи события на Украине должны будут ускорить "восхождение юаня на международном уровне и потерю долларом своего главенствующего положения".По словам Аглиетты, Китай уже получил преимущество в этой области, открыв свободное хождение цифрового юаня на всей своей территории и приступив к его выводу на международный уровень. В то же время трудности с американской валютой начали проявляться еще в 80-е годы прошлого века, когда начался расцвет "неолиберальной глобализации": развивающимся странам, которые переживали экономический рост, а также мировой экономике в целом были необходимы большие объемы валюты, но они столкнулись с тем, что ее предложение контролируют США, продолжил Аглиетта. При этом американская ФРС проводит политику, ориентируясь на финансовые потребности не всей планеты, а только своей страны, отметил он.Этот вопрос, по мнению экономиста, могут помочь устранить те самые цифровые валюты центральных банков, предположил Аглиетта. По его словам, валюты такого рода могут укрепить независимость стран от международных финансовых потоков, однако в этом случае для того, чтобы государства могли торговать друг с другом и избегать финансового хаоса, понадобится глубокая реформа мировой финансовой системы и создание общего цифрового протокола. Таким инструментом, как заявил эксперт, может стать цифровой аналог специальных прав заимствования (СДР, особый валютный инструмент на основе корзины валют) МВФ, который мог бы стать своеобразной международной валютой и помочь "порвать с гегемонией доллара".При этом для такого шага потребуется укрепить международное сотрудничество, что, по его словам, будет возможным только в том случае, если "Запад признает, что мир состоит из очень разных политических систем, что азиатские ценности фундаментальным образом отличаются от западных, а последние отнюдь не являются всеобщими", подчеркнул Аглиетта."Запад не может диктовать миру, какой должна быть демократия. А создание финансовой системы на основе сотрудничества подразумевает принятие этой разницы между подходами и установление диалога культур. Без этого будет невозможно не только избежать валютного хаоса, но и решать главные проблемы планеты, начиная с климатических изменений", - заключил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220420/soyuzniki-1784492310.html

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в мире, франция, мвф, украина, китай, сша, владимир путин, донбасс