https://ria.ru/20220421/dokument-1784699730.html
В Кремле вызвали вопросы слова Зеленского о российском проекте документа
В Кремле вызвали вопросы слова Зеленского о российском проекте документа - РИА Новости, 21.04.2022
В Кремле вызвали вопросы слова Зеленского о российском проекте документа
Заявление Владимира Зеленского о том, что он не видел проект документа, представленный Россией украинской стороне, вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:40
2022-04-21T13:40
2022-04-21T13:41
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что он не видел проект документа, представленный Россией украинской стороне, вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Песков сообщил, что Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками."Как я уже сказал вчера, наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам - украинской переговорной делегации. Дальше будем ждать ответа. Хотя мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что он никаких текстов не получал и не видел, что тоже вызывает определенные вопросы - почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220420/peregovory-1784546323.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, в мире, дмитрий песков, владимир зеленский
13:40 21.04.2022 (обновлено: 13:41 21.04.2022)
В Кремле вызвали вопросы слова Зеленского о российском проекте документа
Песков: заявление Зеленского о российском проекте документа вызывает вопросы