https://ria.ru/20220421/dokument-1784699730.html

В Кремле вызвали вопросы слова Зеленского о российском проекте документа

В Кремле вызвали вопросы слова Зеленского о российском проекте документа - РИА Новости, 21.04.2022

В Кремле вызвали вопросы слова Зеленского о российском проекте документа

Заявление Владимира Зеленского о том, что он не видел проект документа, представленный Россией украинской стороне, вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:40

2022-04-21T13:40

2022-04-21T13:41

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что он не видел проект документа, представленный Россией украинской стороне, вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Песков сообщил, что Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками."Как я уже сказал вчера, наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам - украинской переговорной делегации. Дальше будем ждать ответа. Хотя мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что он никаких текстов не получал и не видел, что тоже вызывает определенные вопросы - почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220420/peregovory-1784546323.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, в мире, дмитрий песков, владимир зеленский