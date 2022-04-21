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В Кремле вызвали вопросы слова Зеленского о российском проекте документа - РИА Новости, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/dokument-1784699730.html
В Кремле вызвали вопросы слова Зеленского о российском проекте документа
В Кремле вызвали вопросы слова Зеленского о российском проекте документа - РИА Новости, 21.04.2022
В Кремле вызвали вопросы слова Зеленского о российском проекте документа
Заявление Владимира Зеленского о том, что он не видел проект документа, представленный Россией украинской стороне, вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:40
2022-04-21T13:41
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что он не видел проект документа, представленный Россией украинской стороне, вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Песков сообщил, что Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками."Как я уже сказал вчера, наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам - украинской переговорной делегации. Дальше будем ждать ответа. Хотя мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что он никаких текстов не получал и не видел, что тоже вызывает определенные вопросы - почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина, в мире, дмитрий песков, владимир зеленский
13:40 21.04.2022 (обновлено: 13:41 21.04.2022)
 
В Кремле вызвали вопросы слова Зеленского о российском проекте документа

Песков: заявление Зеленского о российском проекте документа вызывает вопросы

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что он не видел проект документа, представленный Россией украинской стороне, вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Песков сообщил, что Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками.
"Как я уже сказал вчера, наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам - украинской переговорной делегации. Дальше будем ждать ответа. Хотя мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что он никаких текстов не получал и не видел, что тоже вызывает определенные вопросы - почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста", - сказал Песков журналистам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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