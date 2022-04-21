ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР
ДНР: украинские войска обстреляли Горловку, Железную Балку и Гольмовский
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке
Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, а также населенные пункты Железная Балка и Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как отмечается в сообщении представительства ДНР, опубликованном в Тelegram-канале, обстрелы зафиксированы в период с 13.10 по 13.40 (совпадает с мск). По данным ведомства, в направлении Горловки "выпущен один снаряд калибром 152 мм", в направлении Железной Балки "применялось стрелковое вооружение". Десять мин калибром 82 миллиметра выпущено в направлении поселка Гольмовский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.