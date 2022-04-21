https://ria.ru/20220421/dnr-1784718863.html

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.04.2022

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку, а также населенные пункты Железная Балка и Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:47

2022-04-21T14:47

2022-04-21T14:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, а также населенные пункты Железная Балка и Гольмовский в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как отмечается в сообщении представительства ДНР, опубликованном в Тelegram-канале, обстрелы зафиксированы в период с 13.10 по 13.40 (совпадает с мск). По данным ведомства, в направлении Горловки "выпущен один снаряд калибром 152 мм", в направлении Железной Балки "применялось стрелковое вооружение". Десять мин калибром 82 миллиметра выпущено в направлении поселка Гольмовский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/donbass-1784511792.html

донецкая народная республика

горловка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, горловка