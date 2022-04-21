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В ДНР за сутки 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.04.2022

В ДНР за сутки 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ

Двенадцать мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики, погиб ребенок,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:39

2022-04-21T11:39

2022-04-21T11:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

донбасс

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Двенадцать мирных жителей пострадали за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики, погиб ребенок, сообщает Народная милиция ДНР."Под обстрелы попали районы семи населённых пунктов республики. С прискорбием сообщаем, что в результате украинской агрессии пострадали двое детей, один из них погиб. В общей сложности получили ранения 12 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным ведомства, за прошедшие сутки противник выпустил более 100 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-30 "Смерч" и БМ-21 "Град", артиллерии и миномётов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

донбасс

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика