09:09 21.04.2022 (обновлено: 09:29 21.04.2022)
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли ДНР, погиб ребенок
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
ДОНЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, погиб один ребенок, четверо мирных жителей ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, на горловском – минометы 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, выпустив 111 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В результате обстрелов, по данным ведомства, погиб один ребенок, четверо мирных жителей ранены.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Донецк (Кировский и Петровский районы), Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Озеряновка, Железная Балка, Ясиноватая, Александровка. Повреждены 23 дома в Петровском районе Донецка, Ясиноватой, Шахтерске, а также три объекта гражданской инфраструктуры, уточнили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.