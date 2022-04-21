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В украинском Днепре переименуют более 30 улиц - РИА Новости, 21.04.2022
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В украинском Днепре переименуют более 30 улиц
В украинском Днепре переименуют более 30 улиц - РИА Новости, 21.04.2022
В украинском Днепре переименуют более 30 улиц
Горсовет украинского Днепра решил переименовать более 30 улиц и переулков, названия которых связаны с РФ, сообщили в горсовете. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:28
2022-04-21T15:28
в мире
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Горсовет украинского Днепра решил переименовать более 30 улиц и переулков, названия которых связаны с РФ, сообщили в горсовете.Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете на Украине географических названий, связанных с Россией, ее историей и выдающимися деятелями. Власти ряда украинских населенных пунктов уже начали менять названия улиц. В частности, в Ивано-Франковске были переименованы несколько десятков улиц."В Днепре изменили названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией. Топонимы переименовали в разных районах города. Уже в ближайшее время на уличных указателях появятся названия в честь украинских городов, а также тех, кто играет важную роль в этой борьбе", - говорится в сообщении на сайте горсовета.В частности, принято решение переименовать улицу 30-й Иркутской дивизии в улицу Украинских воинов, Абхазскую – в Иопенскую, Кронштадтскую – в Бородянскую, Псковскую – в Авдеевскую.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, днепр (город)
15:28 21.04.2022
 
В украинском Днепре переименуют более 30 улиц

В украинском Днепре переименуют более 30 улиц, названия которых связаны с Россией

© Flickr / Denis KorablevВид на город Днепр
Вид на город Днепр - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Flickr / Denis Korablev
Вид на город Днепр. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Горсовет украинского Днепра решил переименовать более 30 улиц и переулков, названия которых связаны с РФ, сообщили в горсовете.
Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете на Украине географических названий, связанных с Россией, ее историей и выдающимися деятелями. Власти ряда украинских населенных пунктов уже начали менять названия улиц. В частности, в Ивано-Франковске были переименованы несколько десятков улиц.
Днепре изменили названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией. Топонимы переименовали в разных районах города. Уже в ближайшее время на уличных указателях появятся названия в честь украинских городов, а также тех, кто играет важную роль в этой борьбе", - говорится в сообщении на сайте горсовета.
В частности, принято решение переименовать улицу 30-й Иркутской дивизии в улицу Украинских воинов, Абхазскую – в Иопенскую, Кронштадтскую – в Бородянскую, Псковскую – в Авдеевскую.
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 16:39
СК возбудил дело против мэра Днепра
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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