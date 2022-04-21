https://ria.ru/20220421/diplomatiya-1784726644.html

В МИД рассчитывают на мудрость представителей Колумбии

В МИД рассчитывают на мудрость представителей Колумбии - РИА Новости, 21.04.2022

В МИД рассчитывают на мудрость представителей Колумбии

Россия рассчитывает, что мудрость представителей колумбийских политических кругов позволит сохранить традиционно добрые отношения между двумя странами и... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:14

2022-04-21T15:14

2022-04-21T15:14

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что мудрость представителей колумбийских политических кругов позволит сохранить традиционно добрые отношения между двумя странами и народами, продолжить развивать и приумножать их с будущим правительством Колумбии, заявили в МИД РФ.Отмечается, что российская сторона обратила внимание на заявления президента Колумбии Ивана Дуке, касающиеся российско-колумбийских отношений."Сожалеем, что они составлены в духе преисполненной негатива риторики, навязываемой другим странам администрацией США", - говорится в заявлении МИД. В ведомстве исходят из того, что интересам России и Колумбии отвечает поддержание конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, включая торгово-экономическое, гуманитарное, образовательное, культурное, спортивное, в духе дружбы и доброжелательности – "именно так, как эти отношения формировались десятилетиями совместными усилиями россиян и колумбийцев"."Рассчитываем, что мудрость представителей колумбийских политических кругов позволит сохранить традиционно добрые отношения между нашими странами и народами, продолжить развивать и приумножать их с будущим правительством Колумбии", - отмечает министерство.В МИД добавили, что Москва открыта к взаимоуважительному политическому диалогу с Боготой, включая темы, по которым между двумя странами есть существенные расхождения. "Искренне желаем колумбийскому народу укрепления внутреннего мира и согласия в соответствии с подписанным в 2016 году итоговым соглашением о мире, одобренным Советом Безопасности ООН", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220204/venesuela-1770988107.html

https://ria.ru/20220414/kolumbiya-1783447751.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван дуке, россия, колумбия, москва, оон