В МИД рассчитывают на мудрость представителей Колумбии
В МИД рассчитывают, что мудрость политиков Колумбии позволит сохранить отношения с Россией
Санта-Фе-де-Богота. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что мудрость представителей колумбийских политических кругов позволит сохранить традиционно добрые отношения между двумя странами и народами, продолжить развивать и приумножать их с будущим правительством Колумбии, заявили в МИД РФ.
Отмечается, что российская сторона обратила внимание на заявления президента Колумбии Ивана Дуке, касающиеся российско-колумбийских отношений.
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"Сожалеем, что они составлены в духе преисполненной негатива риторики, навязываемой другим странам администрацией США", - говорится в заявлении МИД. В ведомстве исходят из того, что интересам России и Колумбии отвечает поддержание конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, включая торгово-экономическое, гуманитарное, образовательное, культурное, спортивное, в духе дружбы и доброжелательности – "именно так, как эти отношения формировались десятилетиями совместными усилиями россиян и колумбийцев".
"Рассчитываем, что мудрость представителей колумбийских политических кругов позволит сохранить традиционно добрые отношения между нашими странами и народами, продолжить развивать и приумножать их с будущим правительством Колумбии", - отмечает министерство.
В МИД добавили, что Москва открыта к взаимоуважительному политическому диалогу с Боготой, включая темы, по которым между двумя странами есть существенные расхождения. "Искренне желаем колумбийскому народу укрепления внутреннего мира и согласия в соответствии с подписанным в 2016 году итоговым соглашением о мире, одобренным Советом Безопасности ООН", - отметили в ведомстве.