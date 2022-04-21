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G7: Украине "пообещали и предоставили" более 24 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.04.2022
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G7: Украине "пообещали и предоставили" более 24 миллиардов долларов
G7: Украине "пообещали и предоставили" более 24 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.04.2022
G7: Украине "пообещали и предоставили" более 24 миллиардов долларов
Главы минфинов и центробанков стран "семерки" заявили, что они "предоставили и пообещали" Украине поддержку на сумму более 24 миллиарда долларов на текущий год. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T04:26
2022-04-21T04:26
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Главы минфинов и центробанков стран "семерки" заявили, что они "предоставили и пообещали" Украине поддержку на сумму более 24 миллиарда долларов на текущий год.Согласно документу, Киев с 2014 по 2021 годы получил экономическую поддержку в размере более 60 миллиардов США."При необходимости мы готовы сделать больше", - указывается в заявлении.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, сша
04:26 21.04.2022
 
G7: Украине "пообещали и предоставили" более 24 миллиардов долларов

G7 заявила, что Киеву на 2022 год "пообещали и предоставили" более 24 миллиардов долларов

© AP Photo / Emilio MorenattiКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Главы минфинов и центробанков стран "семерки" заявили, что они "предоставили и пообещали" Украине поддержку на сумму более 24 миллиарда долларов на текущий год.
"Вместе с международным сообществом мы предоставили и пообещали значительную дополнительную поддержку, размер которой превышает 24 миллиарда долларов США, на 2022 год и последующий период, и в материальном, и в финансовом выражениях", - говорится в заявлении министров финансов и председателей ЦБ.
Согласно документу, Киев с 2014 по 2021 годы получил экономическую поддержку в размере более 60 миллиардов США.
"При необходимости мы готовы сделать больше", - указывается в заявлении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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