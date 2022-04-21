https://ria.ru/20220421/dengi-1784612415.html
Юрист пояснил, как пенсионеру получить дополнительные деньги от государства
Юрист пояснил, как пенсионеру получить дополнительные деньги от государства - РИА Новости, 21.04.2022
Юрист пояснил, как пенсионеру получить дополнительные деньги от государства
Пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты и доплаты от государства — разовые или ежемесячные. Они бывают как федерального, так и регионального... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T01:16
2022-04-21T01:16
2022-04-21T01:16
общество
пенсии
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты и доплаты от государства — разовые или ежемесячные. Они бывают как федерального, так и регионального уровня, рассказывает агентству “Прайм” профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.По ее словам, федеральными льготниками являются ветераны ВОВ, граждане, пострадавшие от радиации, инвалиды с детства, кавалеры различных орденов, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и еще ряд категорий.Местные выплаты затрагивают ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных, пострадавших от репрессий и т.п. Тут суммы зависят от региона проживания. Можно получить выплаты, монетизировав часть положенных льгот.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/pensiya-1782864906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пенсии, россия
Юрист пояснил, как пенсионеру получить дополнительные деньги от государства
Юрист Финогенова: допвыплаты от государства полагаются ветеранам ВОВ и инвалидам
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты и доплаты от государства — разовые или ежемесячные. Они бывают как федерального, так и регионального уровня, рассказывает
агентству “Прайм” профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
По ее словам, федеральными льготниками являются ветераны ВОВ, граждане, пострадавшие от радиации, инвалиды с детства, кавалеры различных орденов, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и еще ряд категорий.
“Размер их ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) варьируется в зависимости от закона, регулирующего их назначение. Так, в ФЗ “О ветеранах” прописаны как выплаты участникам ВОВ (4746,28 руб. в месяц с 01.02.22), но и, например, выплаты членам семей военнослужащих, работников органов внутренних дел, пожарников и приравненных к ним категориям, погибших при исполнении (1899,73 руб в месяц)”, - объясняет Финогенова.
Местные выплаты затрагивают ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных, пострадавших от репрессий и т.п. Тут суммы зависят от региона проживания. Можно получить выплаты, монетизировав часть положенных льгот.