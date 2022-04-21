https://ria.ru/20220421/dengi-1784612415.html

Юрист пояснил, как пенсионеру получить дополнительные деньги от государства

Юрист пояснил, как пенсионеру получить дополнительные деньги от государства - РИА Новости, 21.04.2022

Юрист пояснил, как пенсионеру получить дополнительные деньги от государства

Пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты и доплаты от государства — разовые или ежемесячные. Они бывают как федерального, так и регионального... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T01:16

2022-04-21T01:16

2022-04-21T01:16

общество

пенсии

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты и доплаты от государства — разовые или ежемесячные. Они бывают как федерального, так и регионального уровня, рассказывает агентству “Прайм” профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.По ее словам, федеральными льготниками являются ветераны ВОВ, граждане, пострадавшие от радиации, инвалиды с детства, кавалеры различных орденов, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и еще ряд категорий.Местные выплаты затрагивают ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных, пострадавших от репрессий и т.п. Тут суммы зависят от региона проживания. Можно получить выплаты, монетизировав часть положенных льгот.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/pensiya-1782864906.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, пенсии, россия