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В Роспотребнадзоре заявили, что штамм "дельта" в России практически исчез
В Роспотребнадзоре заявили, что штамм "дельта" в России практически исчез - РИА Новости, 21.04.2022
В Роспотребнадзоре заявили, что штамм "дельта" в России практически исчез
Заражений вариантом коронавируса "дельта" в России уже практически нет, но он может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а население утратит... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T03:20
2022-04-21T03:20
2022-04-21T03:20
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заражений вариантом коронавируса "дельта" в России уже практически нет, но он может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а население утратит иммунитет к этому штамму, завил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он пояснил, что после того, как большинство людей получает иммунитет к определенному штамму, условия для этого варианта вируса меняются и он становится менее "успешным", уступая место иным вариантам."Дельта", которая сейчас фактически исчезла, может и вернуться, если где-либо сохранился ее резервуар, а население постепенно утратит иммунитет к этому штамму. Тогда какой-то рост заболеваемости, вызванный этим вариантом вновь, может потенциально случиться, хотя этого может и не произойти", - отметил Хафизов.
https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784434204.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Роспотребнадзоре заявили, что штамм "дельта" в России практически исчез
Эксперт Роспотребнадзора Хафизов заявил, что штамм "дельта" в России практически исчез
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заражений вариантом коронавируса "дельта" в России уже практически нет, но он может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а население утратит иммунитет к этому штамму, завил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Единичные случаи заражения "дельтой" мы наблюдали в конце марта и в начале апреля, после этого "дельта" уже не детектировалась, по крайней мере среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus", - сказал Хафизов.
Он пояснил, что после того, как большинство людей получает иммунитет к определенному штамму, условия для этого варианта вируса меняются и он становится менее "успешным", уступая место иным вариантам.
"Дельта", которая сейчас фактически исчезла, может и вернуться, если где-либо сохранился ее резервуар, а население постепенно утратит иммунитет к этому штамму. Тогда какой-то рост заболеваемости, вызванный этим вариантом вновь, может потенциально случиться, хотя этого может и не произойти", - отметил Хафизов.