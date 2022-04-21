https://ria.ru/20220421/delta-1784617160.html

В Роспотребнадзоре заявили, что штамм "дельта" в России практически исчез

В Роспотребнадзоре заявили, что штамм "дельта" в России практически исчез - РИА Новости, 21.04.2022

В Роспотребнадзоре заявили, что штамм "дельта" в России практически исчез

Заражений вариантом коронавируса "дельта" в России уже практически нет, но он может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а население утратит... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T03:20

2022-04-21T03:20

2022-04-21T03:20

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заражений вариантом коронавируса "дельта" в России уже практически нет, но он может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а население утратит иммунитет к этому штамму, завил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он пояснил, что после того, как большинство людей получает иммунитет к определенному штамму, условия для этого варианта вируса меняются и он становится менее "успешным", уступая место иным вариантам."Дельта", которая сейчас фактически исчезла, может и вернуться, если где-либо сохранился ее резервуар, а население постепенно утратит иммунитет к этому штамму. Тогда какой-то рост заболеваемости, вызванный этим вариантом вновь, может потенциально случиться, хотя этого может и не произойти", - отметил Хафизов.

https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784434204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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