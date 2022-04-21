https://ria.ru/20220421/dagestan-1784618417.html

В Дагестане в опрокинувшейся в реку машине погибли трое подростков

В Дагестане в опрокинувшейся в реку машине погибли трое подростков - РИА Новости, 21.04.2022

В Дагестане в опрокинувшейся в реку машине погибли трое подростков

Трое подростков погибли в опрокинувшейся в реку машине в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T04:10

2022-04-21T04:10

2022-04-21T04:11

происшествия

россия

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МАХАЧКАЛА, 21 апр – РИА Новости. Трое подростков погибли в опрокинувшейся в реку машине в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД."По имеющейся информации, в автомобиле находилось пять подростков. Двум удалось выжить, трое оставшиеся в машине, опрокинувшейся в реку, не смогли выбраться", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что информация предварительная, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками МВД Дагестана.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/avariya-1783988845.html

россия

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Максим Горбачев

происшествия, россия