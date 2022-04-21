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В Дагестане в опрокинувшейся в реку машине погибли трое подростков
В Дагестане в опрокинувшейся в реку машине погибли трое подростков - РИА Новости, 21.04.2022
В Дагестане в опрокинувшейся в реку машине погибли трое подростков
Трое подростков погибли в опрокинувшейся в реку машине в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T04:10
2022-04-21T04:10
2022-04-21T04:11
происшествия
россия
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МАХАЧКАЛА, 21 апр – РИА Новости. Трое подростков погибли в опрокинувшейся в реку машине в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД."По имеющейся информации, в автомобиле находилось пять подростков. Двум удалось выжить, трое оставшиеся в машине, опрокинувшейся в реку, не смогли выбраться", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что информация предварительная, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками МВД Дагестана.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия
04:10 21.04.2022 (обновлено: 04:11 21.04.2022)
В Дагестане в опрокинувшейся в реку машине погибли трое подростков
В Кизилюртовском районе Дагестана в опрокинувшейся в реку машине погибли трое подростков
МАХАЧКАЛА, 21 апр – РИА Новости. Трое подростков погибли в опрокинувшейся в реку машине в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД.
"По имеющейся информации, в автомобиле находилось пять подростков. Двум удалось выжить, трое оставшиеся в машине, опрокинувшейся в реку, не смогли выбраться", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что информация предварительная, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками МВД Дагестана.