https://ria.ru/20220421/chubays-1784797414.html

Чубайс покинул составы советов директоров двух компаний

Чубайс покинул составы советов директоров двух компаний - РИА Новости, 21.04.2022

Чубайс покинул составы советов директоров двух компаний

Бывший глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул составы советов директоров АФК "Система" и ее... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T20:20

2022-04-21T20:20

2022-04-21T21:26

экономика

анатолий чубайс

россия

украина

афк "система"

роснано

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул составы советов директоров АФК "Система" и ее портфельной компании АО "Электрозавод", сообщили в пресс-службе "Системы"."Анатолий Чубайс покинул по собственному желанию составы советов директоров АФК "Система" и ее портфельной компании АО "Электрозавод"", - говорится в сообщении.Чубайс вошел в совет директоров АФК "Система" в июне 2020 года, АО "Электрозавод" - в марте 2021 года.В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России.В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/chubays-1782260982.html

https://ria.ru/20220324/chubays-1779839279.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, анатолий чубайс, россия, украина, афк "система", роснано