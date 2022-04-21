https://ria.ru/20220421/chubays-1784797414.html
Чубайс покинул составы советов директоров двух компаний
Чубайс покинул составы советов директоров двух компаний - РИА Новости, 21.04.2022
Чубайс покинул составы советов директоров двух компаний
Бывший глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул составы советов директоров АФК "Система" и ее... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:20
2022-04-21T20:20
2022-04-21T21:26
экономика
анатолий чубайс
россия
украина
афк "система"
роснано
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул составы советов директоров АФК "Система" и ее портфельной компании АО "Электрозавод", сообщили в пресс-службе "Системы"."Анатолий Чубайс покинул по собственному желанию составы советов директоров АФК "Система" и ее портфельной компании АО "Электрозавод"", - говорится в сообщении.Чубайс вошел в совет директоров АФК "Система" в июне 2020 года, АО "Электрозавод" - в марте 2021 года.В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России.В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/chubays-1782260982.html
https://ria.ru/20220324/chubays-1779839279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, анатолий чубайс, россия, украина, афк "система", роснано
20:20 21.04.2022 (обновлено: 21:26 21.04.2022)
Чубайс покинул составы советов директоров двух компаний
Чубайс ушел из советов директоров АФК "Система" и АО "Электрозавод"